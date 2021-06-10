Андрей Лазуткин: почему всё-таки мы видим Дмитрия Мазепина с грустным лицом на «Первом канале»?

Новости Беларуси. Эксперты и политологи продолжают обсуждать слова Романа Протасевича о некоем российском олигархе, который финансировал экстремистский Telegram-канал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В интервью не прозвучало ни одной фамилии, но спустя несколько дней миллиардер Дмитрий Мазепин прокомментировал слова Протасевича «Первому каналу». Сам этот факт не может не настораживать. Андрей Лазуткин рассуждает на тему в специальном выпуске «Занимательной политологии».

Андрей Лазуткин, политолог:

В России не так много крупных добывающих компаний, в названии которых есть слово «Урал». Поэтому сразу после интервью Протасевича, где тот рассказал о денежных переводах из России, тень упала на некоего Дмитрия Мазепина, владельца холдинга «Уралхим». И надо сказать, что тень эта упала на самом высоком уровне. Когда в Петербурге неделю назад проводился экономический форум с участием Путина, где собирались представители всех крупных компаний, за минуту до начала табличку с фамилией Мазепина убрали со стола в президиуме. Как сообщалось, Мазепин не смог попасть на мероприятие по личным обстоятельствам. Ну, так бывает, обстоятельства появились как раз во время президентского мероприятия.

Андрей Лазуткин:

Разумеется, СМИ обратили внимание и на Мазепина, и на табличку, и на слова Протасевича. Поэтому для начала Мазепин дал развернутое интервью СМИ, в котором полностью отрицал финансирование белорусского протеста.

Ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал. Что касается якобы имевших место встреч в Польше. Во время COVID очень сложно приехать куда-то, чтобы тебя не заметили, особенно когда нужны специальные разрешения. То, что касается Польши – я никогда в жизни не был в этой стране. Мне неприятно говорить про финансирование Telegram-канала. Не потому, что нет фактов, а потому, что это противоречит все-таки моим взглядам. Андрей Лазуткин:

Интервью «Первому каналу» – это знаковое событие, даже если вы олигарх. Но обратите внимание, что Дмитрий невесел и говорит тихим, потерянным голосом.

Андрей Лазуткин:

Ну а теперь вопрос: почему история Мазепина не была спущена на тормозах? Ее можно было просто замолчать, ведь Протасевич даже его фамилию прямо не называл. А тут такая бурная реакция. Разумеется, Мазепин отрицает финансирование, но мы хорошо помним его публичные высказывания в августе и в сентябре. Сразу после выборов он обратился от лица, как он скромно заявил, белорусского и российского бизнеса и предложил начать переговоры с оппозицией. Чуть позже предлагал сделать вторую программу Калиновского для студентов, только в России, и обещал оплачивать учебу из личных средств. То есть публичную позицию по Беларуси он все-таки занимал. Но тогда возникает вопрос: а какой у него мог быть интерес? Если полностью финансировать цветную революцию, то это нелегкое дело будет стоить миллионы долларов. А товарищ засылал по две-три тысячи в течение месяца (по крайней мере, так сказал Протасевич). Зачем? Как вы понимаете, режим не обязательно побеждать до конца. Но можно дать немножко денег, например, на организацию крупной стачки «Белкалия», остановить одно-два рудоуправления и перехватить часть сорванных контрактов. И тогда каждый вложенный в протест доллар принесет минимум тысячу.

Андрей Лазуткин:

Но тогда возникает еще один вопрос: может быть, Мазепин дурачок? Зачем было открыто засылать в Варшаву средства со счетов добывающего комбината? Он ведь понимал, что финансирует подрывную деятельность, и что проще тихо занести мальчикам чемодан наличных денег. Но, видимо, раз он начал открывать карты еще в августе, ему хотелось именно публичности. Чтобы среди организаторов его воспринимали как своего парня, который в случае победы может что-то и попросить. А теперь самое интересное. Почему все-таки мы видим Мазепина с грустным лицом на «Первом канале»? Это не только демонстрация доброй воли к Лукашенко, но и сигнал всем олигархам внутри России.

Андрей Лазуткин:

Дело в том, что сегодня и наша оппозиция, и оппозиция российская, которая сгруппирована вокруг штабов Навального, – это, по сути, одна американо-британская контора. Хотя она работает из разных операционных точек – Польши, Литвы, Латвии, Украины. И, засылая деньги белорусским мальчикам в Варшаву, вы не можете дать гарантий, что эти деньги не попадут, например, на счета в Латвию, а дальше – Навальному. То есть сегодня ты олигарх, который борется против Лукашенко, а завтра уже будешь бороться против Путина. Кстати, в Великобритании уже сидит один беглый олигарх по фамилии Ходорковский. Это, так сказать, готовый политический лидер, которого всегда держат в обойме наготове. Мы про него вроде и забыли, зато он про нас помнит. Надо понимать, что люди типа Навального или Протасевича нужны только для руководства протестами и вывода на улицу молодежи, их не жалко разменять или посадить. Это одноразовый материал. А к управлению нами и Россией должны прийти совсем другие проверенные люди с серьезными связями и биографией.