Андрей Лазуткин о команде Светланы Тихановской: у её советников нет мозгов – мы это можем совершенно спокойно заявить

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» политолог Андрей Лазуткин. Григорий Азаренок, СТВ:

Какие у вас впечатления от вояжа госпожи [Светланы Тихановской – прим. ред.]? «Это то, что называется агентурная встреча. Давайте посмотрим на главное мероприятие»

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы так красиво это назвали – вояж. По факту это то, что называется агентурная встреча. Давайте посмотрим на главное мероприятие – это было посещение Государственного департамента. На встрече было три человека. Это Ковалевский, сама Тихановская и Франак Вячорка. Кто такой бывший дипломат Ковалевский? Кто-то может не знает, это человек, который работал в Вашингтоне в белорусском посольстве, потом, очевидно, был завербован, потом ушел с госслужбы и работал во Всемирном банке, насколько я помню. Подумайте сами, легко ли попасть в такого рода институт и что можно предложить дипломату, который и так уже высоко по карьерной лестнице поднялся, что бы его заинтересовало? Это должна быть работа в некой международной организации с большими деньгами. В принципе, он ее получил, и мы не знаем, как. И то, что он сидит напротив госсекретаря американского, говорит о его, скажем так, определенном статусе. То же самое можно сказать о Вячорке, который семейным подрядом много лет строил здесь демократию. И сама Тихановская, понятно, как говорящую голову ее тоже привезли. Знающим людям все понятно – кого куда допускают и после каких проверок и мероприятий. Григорий Азаренок:

Уже известны документы – просили денег, причем много. И на демократию, и на телеканал.

Андрей Лазуткин:

Здесь, опять же, два момента. Вот вы приезжаете в Штаты и просите у конгрессмена денег. Что на вас наденут? – вопрос. Наденут наручники. Там есть закон об иностранных агентах. Вы как иностранец не можете вообще с ним никак общаться. Более того, даже если вы зарегистрировались как иностранный агент, вы нанимаете лоббистскую фирму посредников, и они с ним общаются. Они могут прийти, что-то у него попросить. Если же вы приходите с улицы, вас сажают в кресло, и вы говорите: хочу денег, пожалуйста, американский парламент, дайте мне их. Значит, за вами волочится такой огромный грязный американский парашют, как в анекдоте про шпионов. Опять же, так просто ничего попросить нельзя. Это люди, которые допущены к определенному кругу вопросов. Второй момент. Просто так денег просить для чего-то – это, знаете, слабая позиция. А если посмотреть по тому списку, который они предъявили в том числе госсекретарю – речь идет об открытии дублирующей структуры «Радио Свобода» – «Голос Америки», у них есть определенное разделение. «Радио Свобода» – это якобы независимое СМИ. Оно получает деньги, но через посредника, через агентство USAID, агентство США по глобальным медиа USAGM. Представьте, вы становитесь директором филиала «Голос Америки» Григорий Азаренок:

И с ним они тоже встречались. Андрей Лазуткин:

Да. Это как бы единый такой холдинг. Это одна сумма денег. Если вы открываете вторую ветку, то есть параллельно «Голос Америки» к «Радио Свобода» – это как бы официальная американская пропаганда, то это новый источник дохода, причем это все можно завязать на того же Вячорку. То есть люди себе обеспечивают рабочее место еще на n лет вперед. Григорий Азаренок:

Поэтому Халезин и Мотолько приехали заранее, недели две, и там ходили по Вашингтону.

Андрей Лазуткин:

Представьте, вы становитесь, допустим, директором такого филиала этого «Голоса Америки». И туда же сразу можете набирать своих друзей, всех трудоустроить и получать замечательные американские деньги. Конечно, все они будут смотреть в рот Вячорке – это определенная технология управления этой всей протестной кодлой. Потому что денег взять там особо неоткуда, надо их получать через некий формальный статус, а его можно получить, уже только под американцев хорошо прогнувшись, здесь тоже все понятно. Азаренок: «Должностные лица, с которыми они встречались, они штатные русофобы в Америке» Григорий Азаренок:

Те должностные лица, с которыми они встречались, они штатные русофобы в Америке. Они всегда продвигают антироссийскую повестку. Это как-то связано с тем, что они как раз таки пригрели этих заезжих господ? Андрей Лазуткин:

Скажем так, они не русофобы, это их определенная работа. Сейчас такая идет игра. Григорий Азаренок:

Я и говорю: штатные русофобы.