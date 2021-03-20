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Евгений Пустовой: перед тем как выйти 25 марта на улицу, посмотрите фильм Адамовича «Иди и смотри» про Хатынь

20 марта 2021 17:07
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Новости Беларуси. Толкаться локтями – в экономике и политике. Таков сейчас современный мир. Беларусь была, есть и остается на геополитическом перекрестке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как такое местоположение влияет на внутреннее настроение некоторой части общества, разбирался Евгений Пустовой. Прямо сейчас «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой: перед тем как выйти 25 марта на улицу, посмотрите фильм Адамовича «Иди и смотри» про Хатынь-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Представьте час пик в метро. Не в минском, лучше в московском или, например, парижском. Весьма неудобно. Вот так сейчас и на мировой арене. Каждая страна давит другую, чтобы удобнее было самой стоять. Так что без широкоплечего лидера не обойтись.

В студии СТВ Евгений Пустовой. В эфире «Политика без галстуков и купюр». Говорим о геополитических тисках.

Евгений Пустовой: перед тем как выйти 25 марта на улицу, посмотрите фильм Адамовича «Иди и смотри» про Хатынь-4

Евгений Пустовой:
Сейчас в мире два центра силы – Китай и США. Значительного перевеса ни у кого нет. Значит, надо всколыхнуть эти весы. Как? Конфликтами. В Европе вашингтонские ястребы уже давно себе свили уютные гнезда, но ареал их господства заканчивается как раз у государственной границы Беларуси.

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Алесь Адамович # Фотофакт

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