Евгений Пустовой: перед тем как выйти 25 марта на улицу, посмотрите фильм Адамовича «Иди и смотри» про Хатынь

О том, как такое местоположение влияет на внутреннее настроение некоторой части общества, разбирался Евгений Пустовой. Прямо сейчас «Политика без галстуков и купюр».

Новости Беларуси. Толкаться локтями – в экономике и политике. Таков сейчас современный мир. Беларусь была, есть и остается на геополитическом перекрестке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Представьте час пик в метро. Не в минском, лучше в московском или, например, парижском. Весьма неудобно. Вот так сейчас и на мировой арене. Каждая страна давит другую, чтобы удобнее было самой стоять. Так что без широкоплечего лидера не обойтись.

В студии СТВ Евгений Пустовой. В эфире «Политика без галстуков и купюр». Говорим о геополитических тисках.