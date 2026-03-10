В Бейруте спортивный стадион превратили в убежище. Тысячи людей, которые оказались на улицах после новых ударов по городу, теперь ищут защиту под его трибунами. Ливанские власти называют ситуацию критической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На поле и под навесами устанавливают палатки, разворачивают пункты помощи. Сюда стекаются семьи, которые потеряли дома или были вынуждены бежать без вещей. По данным гуманитарных организаций, число перемещенных в Ливане уже превысило 110 тысяч, и многие из них буквально ночевали на улицах.

Стадион открыли после того, как существующие центры размещения перестали справляться с потоком людей. Работу координируют муниципалитет, Красный Крест и благотворительные фонды. Волонтеры раздают воду, матрасы, теплые вещи. Но ресурсов не хватает – люди продолжают прибывать, а обстрелы в южных районах Бейрута и на границе не прекращаются. Власти говорят: открытие стадиона – вынужденная мера, попытка дать хоть какое‑то укрытие тем, кто остался без дома и без возможности вернуться в безопасные районы.