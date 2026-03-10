Литва сообщила о поступлении партии боеприпасов стоимостью более 5,7 млн евро

Вильнюс продолжает наращивать военный потенциал: Министерство обороны Литвы сообщило о поступлении партии боеприпасов стоимостью более 5 миллионов 700 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди полученного вооружения – ракеты средней дальности и противотанковые снаряды для боевых машин. В 2026 году Литва также ожидает поставку новых радаров. На закупку вооружений из оборонного бюджета выделено два миллиарда евро, а общие расходы на национальную оборону достигнут 5,5 % от ВВП.