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Литва сообщила о поступлении партии боеприпасов стоимостью более 5,7 млн евро

10 марта 2026 06:08
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Вильнюс продолжает наращивать военный потенциал: Министерство обороны Литвы сообщило о поступлении партии боеприпасов стоимостью более 5 миллионов 700 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва сообщила о поступлении партии боеприпасов стоимостью более 5,7 млн евро-2

Среди полученного вооружения – ракеты средней дальности и противотанковые снаряды для боевых машин. В 2026 году Литва также ожидает поставку новых радаров. На закупку вооружений из оборонного бюджета выделено два миллиарда евро, а общие расходы на национальную оборону достигнут 5,5 % от ВВП.

# Новости Литвы

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