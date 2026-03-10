Меньше снега, больше морозов! В Белгидромете подвели итоги зимнего сезона 2025-2026 годов

Самые сильные отклонения от нормы пришлись на Витебскую и Могилевскую области. А температурные рекорды сезона разошлись почти на 45 градусов: от +13,5 в Гродно до -31 на станции Полесская. Зима получилась контрастной. Теплый декабрь многие уже успели принять за раннюю весну, но январь и февраль быстро напомнили, что настоящая зима все-таки пришла. Январь стал одним из самых холодных за последние годы. Осадков выпало меньше нормы – всего 88 %. Но там, где снег был, он лежал основательно. Снежный покров установился в конце декабря и продержался почти до весны. Максимальная высота – 56 сантиметров – зафиксирована в Верхнедвинске. Зима не обошлась без капризов: туманы, гололед, метели, сильные снегопады в начале января и налипание мокрого снега в конце месяца. Порывы ветра местами достигали 21 метра в секунду. Синоптики отмечают: сезон выдался непростым, но очень характерным – с настоящими морозами, плотным снегом и погодой, которая напоминала, какой бывает классическая белорусская зима.