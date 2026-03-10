Литва рискует исчезнуть с карты транзитного коридора

Литва рискует утратить статус транзитного коридора: транспортные потоки из Центральной Азии и Китая переориентируются на Латвию и Польшу, которые получают все таможенные сборы и платежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недополученные доходы литовского транспортного сектор превышают 50 миллионов евро, а потенциальный ущерб от простоя грузовиков, застрявших в приграничных пунктах пропуска, может достичь 30 миллионов евро. Для сравнения: ранее восточное направление обеспечивало местным перевозчикам около 100 миллионов евро годового оборота. В связи с этим компании вынуждены рассматривать возможность отказа от работы с Центральной Азией. В ассоциации перевозчиков подчеркивают, что проблемы с заторами на границе напрямую связаны с политическими решениями, которые принимает Вильнюс.