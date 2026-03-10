Прямой эфир

Литва рискует исчезнуть с карты транзитного коридора

10 марта 2026 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литва рискует утратить статус транзитного коридора: транспортные потоки из Центральной Азии и Китая переориентируются на Латвию и Польшу, которые получают все таможенные сборы и платежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва рискует исчезнуть с карты транзитного коридора-2

Недополученные доходы литовского транспортного сектор превышают 50 миллионов евро, а потенциальный ущерб от простоя грузовиков, застрявших в приграничных пунктах пропуска, может достичь 30 миллионов евро. Для сравнения: ранее восточное направление обеспечивало местным перевозчикам около 100 миллионов евро годового оборота. В связи с этим компании вынуждены рассматривать возможность отказа от работы с Центральной Азией. В ассоциации перевозчиков подчеркивают, что проблемы с заторами на границе напрямую связаны с политическими решениями, которые принимает Вильнюс.

# Новости Литвы

Другие новости рубрики

Все новости
Крупнейшие профсоюзы Бельгии анонсировали общенациональную забастовку
10 марта 2026 06:30

Крупнейшие профсоюзы Бельгии анонсировали общенациональную забастовку

Литва сообщила о поступлении партии боеприпасов стоимостью более 5,7 млн евро
10 марта 2026 06:08

Литва сообщила о поступлении партии боеприпасов стоимостью более 5,7 млн евро

В Испании выступили с инициативой провести референдум о выходе королевства из НАТО
10 марта 2026 06:05

В Испании выступили с инициативой провести референдум о выходе королевства из НАТО