В Испании выступили с инициативой провести референдум о выходе королевства из НАТО

В Испании выдвинули инициативу провести референдум о выходе королевства из НАТО. Оппозиция настаивает на необходимости закрыть американские военные базы, расположенные на территории страны, и не допускать участия испанской армии в международных конфликтах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее представители подчеркивают, что решение о дальнейшем пребывании в альянсе должно быть принято обществом, а не правительством. Испания вступила в НАТО в 1982-м, а спустя четыре года в стране уже проводился референдум по этому вопросу. Тогда при явке почти 60 % сторонники сохранения членства в альянсе одержали победу.