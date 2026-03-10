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В Испании выступили с инициативой провести референдум о выходе королевства из НАТО

10 марта 2026 06:05
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В Испании выдвинули инициативу провести референдум о выходе королевства из НАТО. Оппозиция настаивает на необходимости закрыть американские военные базы, расположенные на территории страны, и не допускать участия испанской армии в международных конфликтах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании выступили с инициативой провести референдум о выходе королевства из НАТО-2

Ее представители подчеркивают, что решение о дальнейшем пребывании в альянсе должно быть принято обществом, а не правительством. Испания вступила в НАТО в 1982-м, а спустя четыре года в стране уже проводился референдум по этому вопросу. Тогда при явке почти 60 % сторонники сохранения членства в альянсе одержали победу.

# Испания

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