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«Белавиа» запланировала на 10 марта рейс из Салалы в Минск

10 марта 2026 06:01
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Белорусские дипломаты организуют очередной рейс для граждан, находящихся в Султанате Оман. На сегодня, 10 марта, запланирован вылет самолета «Белавиа» из города Салала. Информацию подтвердило посольство Беларуси в Египте, которое курирует регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» запланировала на 10 марта рейс из Салалы в Минск-2

По данным дипмиссии, это связано с закрытием воздушного пространства над рядом ближневосточных стран. Из-за эскалации конфликта в регионе тысячи рейсов были отменены, и многие туристы оказались фактически заблокированы в Омане. Спецрейс «Белавиа» позволит вернуть домой тех, кто не может вылететь регулярными рейсами. Дипломаты уточняют списки пассажиров и продолжают принимать обращения от граждан, нуждающихся в возвращении. Ранее, 5 марта, аналогичным бортом из Омана уже вывезли 160 белорусов. Дипмиссия подчеркивает: перед вылетом необходимо уточнять актуальную информацию о времени регистрации и маршруте следования, который может корректироваться в зависимости от обстановки в регионе.

# Белавиа

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