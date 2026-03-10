«Белавиа» запланировала на 10 марта рейс из Салалы в Минск

По данным дипмиссии, это связано с закрытием воздушного пространства над рядом ближневосточных стран. Из-за эскалации конфликта в регионе тысячи рейсов были отменены, и многие туристы оказались фактически заблокированы в Омане. Спецрейс «Белавиа» позволит вернуть домой тех, кто не может вылететь регулярными рейсами. Дипломаты уточняют списки пассажиров и продолжают принимать обращения от граждан, нуждающихся в возвращении. Ранее, 5 марта, аналогичным бортом из Омана уже вывезли 160 белорусов. Дипмиссия подчеркивает: перед вылетом необходимо уточнять актуальную информацию о времени регистрации и маршруте следования, который может корректироваться в зависимости от обстановки в регионе.