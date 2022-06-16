Президент: вступительные испытания должны быть в Беларуси оптимальными. Надо что-то «сварить» к концу года
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 июня заслушал доклад сразу двух министров – здравоохранения и образования, а также ректора Белорусского государственного университета и декана биологического факультета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качеству образования в стране – самое пристальное внимание. Ведь на кону – будущее медицины, промышленности, сельского хозяйства, науки, да и в целом всей экономики. А значит, и благополучия каждого белоруса. Поэтому любые шероховатости под прицелом и личным контролем Александра Лукашенко.
Так, центральной темой разговора 16 июня стала вступительная кампания. Александр Лукашенко считает необходимым четко определиться с подходами к организации вступительных испытаний в вузы, так как централизованное тестирование имеет как свои преимущества, так и недостатки – отметил глава государства. Президент не единожды делал акцент на том, что при поступлении важно видеть не только знания абитуриента, но и качества и способности человека.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему я пригласил ректора БГУ и декана биологического факультета? Мы попробовали (вы тоже занимались этим специфическим методом, не будем пока обозначать это) отобрать ребят самых-самых лучших для того, чтобы они могли заниматься соответствующими науками. Прежде всего биологические, связанные со здравоохранением, наукой, другими разработками. Мы попробовали другие методы. Естественно, это небольшое количество людей. И я убежден, что там отобраны лучшие. Потому что все-таки к отбору брали тех, кто на олимпиадах уже побеждал. Это ребята уже продвинутые. Их главное не потерять для страны. Но уже столкнулись с первым опытом.
Вы знаете, опыт этот важен тем, что нам надо посмотреть, как мы его будем использовать дальше. Вступительные испытания должны быть в Беларуси оптимальными. Мы отошли от собеседований различного рода (как мы с вами когда-то сдавали эти экзамены), пришли к ЦТ. Увидели там минусы, здесь плюсы и наоборот. Надо что-то «сварить» к концу года. И в будущем году, окончательно приняв решение, обществу обозначим это. Это важнейший вопрос – вступительная кампания, как мы будем ее проводить уже с будущего года. Вот это очень важно. И в это вы погружены, все четверо, больше, чем кто-либо. Надо подтянуть еще специалистов, посоветоваться и сделать окончательные выводы.
Интересовался глава государства нынешней вступительной кампанией. Профильный министр Андрей Иванец отметил, что в 2022 году количество зарегистрированных абитуриентов на ЦТ примерно такое же, как и в 2021-м. Отличительная особенность – стало больше желающих сдать тестирование по математике и физике.