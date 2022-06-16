Президент: вступительные испытания должны быть в Беларуси оптимальными. Надо что-то «сварить» к концу года

Так, центральной темой разговора 16 июня стала вступительная кампания. Александр Лукашенко считает необходимым четко определиться с подходами к организации вступительных испытаний в вузы, так как централизованное тестирование имеет как свои преимущества, так и недостатки – отметил глава государства. Президент не единожды делал акцент на том, что при поступлении важно видеть не только знания абитуриента, но и качества и способности человека.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему я пригласил ректора БГУ и декана биологического факультета? Мы попробовали (вы тоже занимались этим специфическим методом, не будем пока обозначать это) отобрать ребят самых-самых лучших для того, чтобы они могли заниматься соответствующими науками. Прежде всего биологические, связанные со здравоохранением, наукой, другими разработками. Мы попробовали другие методы. Естественно, это небольшое количество людей. И я убежден, что там отобраны лучшие. Потому что все-таки к отбору брали тех, кто на олимпиадах уже побеждал. Это ребята уже продвинутые. Их главное не потерять для страны. Но уже столкнулись с первым опытом.

Вы знаете, опыт этот важен тем, что нам надо посмотреть, как мы его будем использовать дальше. Вступительные испытания должны быть в Беларуси оптимальными. Мы отошли от собеседований различного рода (как мы с вами когда-то сдавали эти экзамены), пришли к ЦТ. Увидели там минусы, здесь плюсы и наоборот. Надо что-то «сварить» к концу года. И в будущем году, окончательно приняв решение, обществу обозначим это. Это важнейший вопрос – вступительная кампания, как мы будем ее проводить уже с будущего года. Вот это очень важно. И в это вы погружены, все четверо, больше, чем кто-либо. Надо подтянуть еще специалистов, посоветоваться и сделать окончательные выводы.