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Андрей Иванец и Игорь Карпенко наградили победителей интернет-олимпиады по вопросам избирательного права

03 мая 2023 13:18
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Новости Беларуси. Интерес к правовым дисциплинам у белорусских школьников серьезно возрастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Иванец и Игорь Карпенко наградили победителей интернет-олимпиады по вопросам избирательного права-1

Об этом заявил министр образования на награждении победителей интернет-олимпиады по вопросам избирательного права. Ими стали 22 школьника из разных регионов страны. Ребят наградили дипломами и памятными подарками.  

Андрей Иванец и Игорь Карпенко наградили победителей интернет-олимпиады по вопросам избирательного права-4

Арина Богдан, ученица Средней школы № 22 города Борисова:  
Олимпиада проходила в два тура, первый тур был уже на уровне, но можно было посмотреть где-то в Избирательном кодексе или в Конституции. А вот уже второй этап дался гораздо сложнее, потому что были не просто вопросы, а конкретные ситуации, которые нужно было решить и дать на них ответы.  

Андрей Иванец и Игорь Карпенко наградили победителей интернет-олимпиады по вопросам избирательного права-7

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:  
Сегодня те ребята, которые стали победителями правовой олимпиады, фактически это завтрашние наши избиратели. И мы сегодня прекрасно понимаем, что в воспитании подрастающего поколения правовая грамотность играет очень важную роль. И в связи с этим Министерство образования очень тесно сотрудничает с Центральной избирательной комиссией, мы реализуем соответствующую дорожную карту, которая включает целый ряд мероприятий как просветительского характера, так и подобного рода – проведение олимпиад.  

Андрей Иванец и Игорь Карпенко наградили победителей интернет-олимпиады по вопросам избирательного права-10

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:  
Подведя итоги, мы, наверное, подумаем о том, как совершенствовать механизм проведения олимпиады, что нужно нам учесть, какие есть пожелания. В рамках этого награждения состоится открытый диалог с участниками и победителями этой олимпиады.  

Андрей Иванец и Игорь Карпенко наградили победителей интернет-олимпиады по вопросам избирательного права-13

Ребята не упустили возможность пообщаться с главой ЦИК. Информацию они черпали, что называется, из первых уст, чтобы в дальнейшем не быть в проигравших. Ведь олимпиада по избирательному праву станет традиционной. Блок вопросов обязательно будет посвящен единому дню голосования. Практика для Беларуси новая и подготовка к выборам идет полным ходом. Уже до 1 ноября будут сформированы избирательные округа по выборам депутатов местных советов.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Игорь Карпенко # Андрей Иванец # Фотофакт

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