Андрей Иванец и Игорь Карпенко наградили победителей интернет-олимпиады по вопросам избирательного права

Новости Беларуси. Интерес к правовым дисциплинам у белорусских школьников серьезно возрастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил министр образования на награждении победителей интернет-олимпиады по вопросам избирательного права. Ими стали 22 школьника из разных регионов страны. Ребят наградили дипломами и памятными подарками.

Арина Богдан, ученица Средней школы № 22 города Борисова:

Олимпиада проходила в два тура, первый тур был уже на уровне, но можно было посмотреть где-то в Избирательном кодексе или в Конституции. А вот уже второй этап дался гораздо сложнее, потому что были не просто вопросы, а конкретные ситуации, которые нужно было решить и дать на них ответы.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня те ребята, которые стали победителями правовой олимпиады, фактически это завтрашние наши избиратели. И мы сегодня прекрасно понимаем, что в воспитании подрастающего поколения правовая грамотность играет очень важную роль. И в связи с этим Министерство образования очень тесно сотрудничает с Центральной избирательной комиссией, мы реализуем соответствующую дорожную карту, которая включает целый ряд мероприятий как просветительского характера, так и подобного рода – проведение олимпиад.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

Подведя итоги, мы, наверное, подумаем о том, как совершенствовать механизм проведения олимпиады, что нужно нам учесть, какие есть пожелания. В рамках этого награждения состоится открытый диалог с участниками и победителями этой олимпиады.