20, 19 и 8 лет колонии. Суд огласил приговор по делам Путило, Рудика и Протасевича

Не все основатели и редакторы деструктивных Telegram-каналов сейчас в Беларуси. Как известно, удары не только по информационному полю они наносили из соседней Польши. Там Путило и Рудика сегодня, 3 мая, и настиг вердикт. Протасевича в зале суда под стражу не взяли. До вступления приговора в силу ему оставлена прежняя мера пресечения – домашний арест.

Наталья Соколова, прокурор отдела Генеральной прокуратуры Беларуси:

Генеральная прокуратура в Минском областном суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении администраторов деструктивных Telegram-каналов Путило, Рудика и Протасевича, которые совершили ряд умышленных преступлений экстремистской направленности. В связи с тем, что обвиняемые Путило и Рудик скрылись от правосудия, уголовное дело в отношении них рассмотрено в порядке специального производства. При этом соблюдены общие правила судебного разбирательства. На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд признал виновными Путило, Рудика и Протасевича в организации на территории Республики Беларусь массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; публичных призывах к захвату государственной власти, совершению акта терроризма и иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси; клевете и публичном оскорблении Президента Республики Беларусь и иных преступлениях.

Кроме того, Путило и Рудик признаны виновными в заговоре с целью захвата государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем. По совокупности преступлений Путило и Рудику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 и 19 лет соответственно со штрафом в размере 1 000 базовых величин каждому. Протасевичу (с учетом оказанного им содействия в расследовании преступлений) – в виде лишения свободы на срок 8 лет.