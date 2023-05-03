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Как правоохранители, спасатели и медики готовятся к мероприятиям в День Победы?

03 мая 2023 10:43
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Новости Беларуси. Впереди белорусов ждут большие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увенчают их торжества в честь 9 Мая. Многолюдные мероприятия требуют особой подготовки со стороны правоохранителей, спасателей и медиков.  

Как правоохранители, спасатели и медики готовятся к мероприятиям в День Победы?-1

И они готовы к тому, чтобы ничто не омрачило праздник. В местах проведения массовых мероприятий будет действовать пропускной режим, а на дежурство заступят сотрудники МЧС и бригады скорой помощи.  

Как правоохранители, спасатели и медики готовятся к мероприятиям в День Победы?-4

Заранее были проверены значимые объекты на предмет пожарной безопасности. На праздничных площадках ограничат движение транспорта. При этом предусмотрят объездные пути и маршруты. Центром притяжения 9 Мая в Минске будет площадь Победы. Туда можно будет попасть через сотню пунктов пропуска.  

Как правоохранители, спасатели и медики готовятся к мероприятиям в День Победы?-7

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:  
Перед каждым пунктом пропуска будут находиться, размещаться информационные стенды, на которых будет информация о запрещенных предметах и веществах, которые запрещено проносить в режимные зоны. Рекомендуем с собой не брать крупногабаритную кладь для быстрого прохождения досмотровых мероприятий. Конечно же, граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, в режимные участки допускаться не будут.  

Как правоохранители, спасатели и медики готовятся к мероприятиям в День Победы?-10

Анатолий Балябин, заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:  
Для того чтобы праздник прошел, не омраченный негативными событиями, будет осуществлен перевод органов подразделений на мероприятия по усиленному варианту несения службы. Боевой расчет будет укомплектован максимально. В тех местах, в которых будут проходить торжественные мероприятия, будут организованы дежурства работников органов подразделений по чрезвычайным ситуациям в нарядах и дозорах. К местам проведения наиболее важных мероприятий будет передислоцирована пожарная, аварийно-спасательная техника.  

Как правоохранители, спасатели и медики готовятся к мероприятиям в День Победы?-13

Также в местах празднований традиционно будут дежурить медики. Около 40 карет скорой помощи зарезервировано в этих целях. Приемные отделения учреждений здравоохранения усилят высококвалифицированными специалистами.  

# День Победы # общество # Сергей Мирончик # Анатолий Балябин # Фотофакт

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