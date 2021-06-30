В Минской области благоустраивают места воинских захоронений и мемориалы

Новости Беларуси. Жители Минской области в преддверии Дня Независимости наводят порядок в местах воинских захоронений, тем самым отдают дань уважения тем, кто отстоял мир, свободу и независимость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе к благоустройству подключились местные организации и предприятия. Например, представители филиала газотранспортного предприятия в течение нескольких лет реализуют специальный проект по восстановлению памятных мест. За это время было обновлено и реконструировано порядка 70 памятников Великой Отечественной войны, 60 из них – на территории Несвижского района.

Виктор Акулич, начальник отдела Несвижского филиала газотранспортного предприятия:

С точки зрения благоустройства проводилась работа по дизайну, ландшафтному дизайну. Оценивалась ситуация самого памятника. Практически все элементы были сняты и по новому возлагалась либо плитка, полностью ложилась плитка на землю, тротуарные дорожки, подходы, сеялась трава. Перед этим, конечно, убиралась территория, мусор.