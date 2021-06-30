«Был в оккупации 11-летним пацаном». Как в Минской области накануне 3 июля поздравляли ветеранов

Новости Беларуси. В Минской области начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В преддверии 3 июля ярким концертом поздравили инвалидов – участников локальных войн. Патриотическую акцию провели в Боровлянском Доме культуры. Военные в отставке пришли со своими семьями. Ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов с наступающим праздником поздравил ансамбль песни и танца внутренних войск МВД Беларуси. Со сцены звучали песни фронтовых лет.

Владимир Круглик, заместитель председателя Минского областного общественного объединения инвалидов – участников локальных войн:

Мы как продолжатели этих всех мероприятий стараемся удержать наши рубежи, внутренние рубежи, чтобы рос патриотический стержень у наших сыновей, дочерей.

Геннадий Калинин, ветеран Великой Отечественной войны:

Доволен этой организацией, приятно с людьми, особенно, когда концерт детский. Знаете, человек, он же вдохновляется тем, что видит, когда живое что-то. Конечно, был в оккупации 11-летним пацаном, работал в войну с 1944 по 1946 годы в колхозе. Жутко было.

Антон Маркелов, начальник заслуженного коллектива «Ансамбль песни и танца внутренних войск МВД Беларуси»:

Самое важное – хранить историю и помнить, что были страшные времена, эта страшная война, в которой пострадали многие семьи в нашей стране, жертвы. Всем известно, что каждый третий в Беларуси погиб в той страшной войне. И сохранить историю и передать новому поколению, для того чтобы больше таких бед в нашей стране не случалось.