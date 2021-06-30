«Хор Турецкого» и выставка военной техники. Как в Минске отметят День Независимости?

Новости Беларуси. С салютом, выставкой военной техники и концертами. Минск готовится к празднованию главного праздника страны – Дня Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для минчан и гостей столицы организаторы подготовили мероприятия на любой вкус и возраст. Одна из главных сцен разместится у стелы «Минск – город-герой». Здесь пройдет праздничный концерт.

В 18:00 выступит популярный коллектив «Хор Турецкого», а в 21:00 на сцену выйдут известные белорусские и российские артисты. Еще одна творческая площадка будет работать у Дворца спорта. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в каждом районе города. В местах гуляний будут работать торговые точки, организуют конкурсы и концертную программу.