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В Гомеле дерево упало на беседку, в которой находилась семья с ребенком

19 декабря 2017 09:09
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Новости Беларуси. Последствия непогоды ликвидируют в Беларуси. Сильный ветер за сутки стал причиной нескольких случаев, которые едва не закончились трагедией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле дерево упало на беседку, в которой находилась семья с ребенком-1

В Гомеле дерево упало прямо на детскую площадку. Тополь разрушил беседку, в ней в тот момент находилась семейная пара с ребенком. Они вовремя среагировали и успели увернуться от смертельной угрозы.

В Гомеле дерево упало на беседку, в которой находилась семья с ребенком-4

В Гомеле дерево упало на беседку, в которой находилась семья с ребенком-6

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен и 19 декабря. Сильные снегопады и метель ожидаются в Гомельской и Могилевской областях.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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