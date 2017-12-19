В Гомеле дерево упало на беседку, в которой находилась семья с ребенком

Новости Беларуси. Последствия непогоды ликвидируют в Беларуси. Сильный ветер за сутки стал причиной нескольких случаев, которые едва не закончились трагедией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле дерево упало прямо на детскую площадку. Тополь разрушил беседку, в ней в тот момент находилась семейная пара с ребенком. Они вовремя среагировали и успели увернуться от смертельной угрозы.