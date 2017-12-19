Сколько белорусов пользуются «Яндексом» и как создавалась «Алиса»? Интервью с региональным менеджером «Яндекса» по развитию в Беларуси

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – региональный менеджер «Яндекс» по развитию в Республике Беларусь – Егор Цыганок.

Вы самый главный человек в «Яндексе» в нашей стране?

Егор Цыганок, региональный менеджер «Яндекс» по развитию в Республике Беларусь:

Можно так сказать. На самом деле я просто стараюсь сделать для наших пользователей, именно для белорусских пользователей, как можно удобнее, как можно лучше наши сервисы.

Есть ли статистика, сколько человек пользуется «Яндексом»? Есть ли у вас какие-то планы сделать их число ещё больше?

Егор Цыганок:

Есть, конечно, статистика. Статистика разная, например, по нашим данным «Яндексом» пользуется на текущий момент больше 2,5 миллионов человек в месяц. И по нашим сведениям, это почти половина всего населения, в смысле, население, которое пользуется интернетом.

«Яндекс» в Беларуси, как отдельный портал, yandex.by появился в 2010 году.

В 2011 году мы открыли здесь офис разработки, потому что наши айтишники очень талантливые, наши программисты самые крутые. Наша школа программирования – одна из самых лучших, круче чем в России. Офис начинался с 12 человек, на текущий момент – это 150 человек-разработчиков. Один из крупнейших офисов «Яндекса», за исключением Москвы.

Кто-нибудь вообще представляет, как работает полностью поисковый механизм? Оказалось, что нет такого одного человека. Каждый отвечает за один какой-то кусочек, который он разрабатывает, это маленький сервис (на поисковые страницы, либо ещё что-то), но как в целом работает весь алгоритм, примерно представляют, но вот собрать весь этот пазл.

Мы знаем, что недавно разработали голосовой помощник, называется «Алиса». Расскажите, что это такое, как пользоваться?

Егор Цыганок:

Да, мы разработали голосового помощника. Мы столкнулись с тем, что другие голосовые помощники плохо работают на русском языке, либо не всегда хорошо распознают, либо неправильно отвечают. И решили сделать свой голосовой помощник. Важно то, что мы в него заложили немножко другой посыл: он не просто отвечает на вопросы, он ещё и помогает пользователю развлекаться, просто жить.

Почему именно Алиса? Почему не Саша?

Егор Цыганок:

Почему не Саша, я могу сразу ответить. Потому что есть шипящий звук, он плохо воспринимается алгоритмом. На самом деле был очень долгий процесс выбора, и хотели назвать «Алгоритм №15-86», но в итоге решили, что Алиса больше подходит.

Правда ли, что у Алисы есть свой характер и он у всех одинаковый или под каждого пользователя своя Алиса?

Егор Цыганок:

Он не прописан как характер. Дело в том, что алгоритм построен на искусственном интеллекте. Искусственный интеллект мы строили таким образом, чтобы он учился работать, вообще разговаривать с людьми на других примерах. Мы сначала загрузили книги, русскую классику – Достоевского, Льва Толстого. После этого мы решили подгрузить туда Twitter, после Twitter получилось сплошное какое-то недоразумение в виде нецензурной брани и прочего. В конечном итоге это всё дело мы обучали: социальные сети, сайты, статьи и современная классика. И вот у нас получилась такая Алиса.

Как можно юмор прописать?

Егор Цыганок:

Обучать на больших потоках данных. Вы не представляете, какие объёмы данных наш алгоритм перерабатывает. Просто колоссальные. Примерно за секунду в системе «Яндекс» происходит более четырёх тысяч запросов только из Беларуси, а это всё и есть те самые алгоритмы. Это и есть та информация, на которой Алиса учится. Когда мы запускали Алису, мы видели, как она растёт. Когда мы её запускали – это был ребёнок 6-8 лет, сейчас это уже такой подросток, уже со своим характером, с некоторой злостью.

Что в 2017 году белорусы чаще всего вбивали в поисковые системы?

Егор Цыганок:

Вообще топ запросов не меняется из года в год. Это погода, новости и что-то подобное. Но наше исследование призвано было найти резкие всплески, то есть то, что стало популярным в этом году. Собственно, хайп и вошёл в топ поисковых запросов. Хайп – слово года. Хайп, спиннер. Если говорить про сериалы, то 7 сезон «Игры престолов». По персоналиям, к сожалению, события, когда люди уходят, эти имена чаще всего и вспоминают. Например, очень много вспоминали Тихановича. Много запросов было, примерно, в тот период.

По предсказаниям Стивена Хокинга, если человечество что-то угробит, то это будет искусственный интеллект, который будет умнее нас, который поймёт, что мы бесполезные, нас слишком много. Может ли Алиса поднять армию?

Егор Цыганок:

Никогда. Если говорить про конкретно Алису, то я вам обещаю, что такого не случится. Тут очень интересная позиция, и очень много разговоров происходит на эту тему. Первое, что очень важно, вот эти алгоритмы обучают люди. Если обучить алгоритм использовать оружие, то, конечно, этот алгоритм будет использовать оружие. Но каждый раз при разработке нового алгоритма всегда в него закладывается рубильник, мы его так называем. Для Алисы есть такой рубильник. Она как раз о нём не знает.

Недавно проходило исследование картошки, расскажите о нём.

Егор Цыганок:

Мы попытались найти что-то уникальное для белорусов. И нам стало интересно, какие рецепты или что связано с картошкой ищут белорусы. Выяснили, что в зависимости от сезона ищут разные вещи, например, весной в посевную – новые сорта картошки, уникальные способы посадки, осенью – как правильно хранить картошку. По приготовлению картошки оказалось, что разные регионы предпочитают разные блюда, например, Гродно и Брест предпочитают картофельную бабку, Витебск – драники с разными добавками. Спрашивают даже то, как приготовить картофельное пюре. Но были и интересные запросы, например, можно ли кормить картошкой хаски.