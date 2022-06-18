«Ещё один символ». На Кургане Славы развернули самое большое в мире Знамя Победы

Новости Беларуси. Самое большое в мире Знамя Победы развернули 18 июня на Кургане Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В совместной патриотической акции международного проекта «Непокоренные» приняли участие школьники и молодежь из Беларуси и России. Ранее полотнище площадью более 2 000 квадратных метров развевалось на Поклонной горе в Москве. Оттуда оно следует по местам боевой славы Союзного государства до Брестской крепости. Там 21 июня акция завершится.

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:

Для наших молодых людей эта акция на таком важном месте для всей страны, Кургане Славы, символе нашей Победы, гордости, мужества белорусского народа, весьма важна. Это как еще один такой символ и знак, что народ Беларуси, ее молодежь любят свою страну, гордятся своим прошлым, особенно героическим прошлым своих дедов, прадедов.

Владимир Скрипниченко, руководитель проекта «Непокоренные»:

Мы собрали в этом проекте 120 человек из 36 регионов Российской Федерации, 12 государств Содружества Независимых Государств, конечно же, из Беларуси и решили, что передадим им практики по производству социально значимых проектов для старшеклассников и студентов, чтобы ребята спокойно могли работать со своей целевой аудиторией и прививать им правильные какие-то посылы, которые касаются святости Победы, невозможности пересмотра итогов Великой Отечественной войны и, конечно же, братства народов.