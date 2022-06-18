«Ещё один символ». На Кургане Славы развернули самое большое в мире Знамя Победы

Новости Беларуси. Самое большое в мире Знамя Победы развернули 18 июня на Кургане Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самое большое в мире Знамя Победы развернули 18 июня на Кургане Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В совместной патриотической акции международного проекта «Непокоренные» приняли участие школьники и молодежь из Беларуси и России. Ранее полотнище площадью более 2 000 квадратных метров развевалось на Поклонной горе в Москве. Оттуда оно следует по местам боевой славы Союзного государства до Брестской крепости. Там 21 июня акция завершится.
Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:
Для наших молодых людей эта акция на таком важном месте для всей страны, Кургане Славы, символе нашей Победы, гордости, мужества белорусского народа, весьма важна. Это как еще один такой символ и знак, что народ Беларуси, ее молодежь любят свою страну, гордятся своим прошлым, особенно героическим прошлым своих дедов, прадедов.
Владимир Скрипниченко, руководитель проекта «Непокоренные»:
Мы собрали в этом проекте 120 человек из 36 регионов Российской Федерации, 12 государств Содружества Независимых Государств, конечно же, из Беларуси и решили, что передадим им практики по производству социально значимых проектов для старшеклассников и студентов, чтобы ребята спокойно могли работать со своей целевой аудиторией и прививать им правильные какие-то посылы, которые касаются святости Победы, невозможности пересмотра итогов Великой Отечественной войны и, конечно же, братства народов.
Мемориальный комплекс «Курган Славы» каждые выходные этого лета становится местом притяжения гостей. Мероприятия посвящены Году исторической памяти. 18 и 19 июня свои выставочные композиции представляют СМИ Минской области. В программе – мастер-классы, интерактивные игры, тематические фотозоны.