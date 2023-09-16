Почему возникают обмороки и чем они опасны? Узнали обо всём у врачей

Затуманен разум. Потемнело в глазах. Еще секунда, и вы потеряете сознание. Обморок. – Расскажите, почему возникают обмороки с точки зрения неврологии и чем они опасны?

Иван Гляковский, мануальный терапевт, невролог первой категории:

Чаще всего обмороки возникают в результате диффузного изменения метаболизма головного мозга. И чаще это происходит по поводу кратковременного нарушения кровообращения головного мозга. Причины бывают разные. 28-30 % – они обусловлены каким-то серьезным заболеванием. Пациенты, которые теряют сознание, получают черепно-мозговые травмы. Падение даже с высоты своего роста… Человек, который не может контролировать, падает и часто ударяется. – Расскажите, что такое обморок, как это состояние проявляется и что человек чувствует перед тем, как упасть?

Ольга Шишко, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Минский городской клинический эндокринологический центр»:

Иногда есть ощущения, что может потерять сознание в виде шума в ушах, головокружения, легкого подрагивания в теле. При некоторых заболеваниях эти ощущения могут отсутствовать. Обморок не всегда опасен, но может быть ситуативным. Например, вследствие обезвоживания организма, голода, употребления алкоголя, тревоги или страха. Но если ситуации с потерей сознания встречаются часто, тогда стоит бить тревогу.

Иван Гляковский:

У некоторых происходит внезапная потеря сознания от поворота головы. У некоторых на фоне стрессов, на фоне того, что человек меняет положение из вертикального в горизонтальное.

Ольга Шишко:

Это может быть заболевание сердечно-сосудистой системы, отдельные заболевания сосудов. Это может быть и ряд эндокринных заболеваний. Нередко пациенты с сахарным диабетом могут испытывать обморок из-за низкого уровня глюкозы в крови. Может быть и другая эндокринная патология. Например, надпочечниковая недостаточность тоже может сопровождаться обмороками вследствие резкого снижения артериального давления. Иван Гляковский:

Чаще при обследовании мы находим проблемы повреждения именно сердца. Часто это нарушения работы вегетативной нервной системы. Опухоль головного мозга также приводит к потере сознания.