Молодёжь могла задать вопросы Минобру. В Минске состоялась акция «Время единства и созидания»

Новости Беларуси. В преддверии важного для страны события в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи сегодня состоялась диалоговая площадка «Время единства и созидания». В шестой учебный день ребята смогли открыто поговорить на самые важные социальные темы с представителями министерств и общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запретов не было: у юношей и девушек была возможность задать представителям Министерства образования давно интересующие их вопросы. От простых и житейских – про экзамены и процесс обучения – до тем национальной идеи: сохранения исторической ценности и независимости Беларуси.

Это в очередной раз показывает, что подрастающее поколение с любовью и уважением относится к истории нашей страны.

Надежда Васильченко, директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

История – это мост своеобразный между прошлым, настоящим и будущим. И для того чтобы его осознано строить и сохранить нашу независимость, и чувствовать себя полноценными гражданами нашей страны, важно об этом говорить, обсуждать и, безусловно, изучать свою историю.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Молодежь раскрылась, задавала действительно интересующие вопросы, от простых вещей, которые встречаются в повседневной жизни и влияют на их сегодняшний, завтрашний день, до вопросов философских.

Антон Воробей, председатель Республиканского детского и подросткового парламента:

Как молодежь обязательно сделаем все возможное, чтобы наша страна была мирной и процветающей.