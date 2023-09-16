Всё, что нужно знать о пилингах. Какие виды бывают и кому стоит делать?

Юлия Самусенко, СТВ:

У нас уже осень в самом разгаре. Это означает, что пора подумать об осенних пилингах. Какие виды бывают, какие самые эффективные?

Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:

Пилинги бывают разные, в зависимости от того, какие кислоты входят в состав, они отличаются по составу, также различаются пилинги по глубине воздействия на участки кожи, на которые мы наносим данный пилинг. Кроме того, что они отличаются по глубине воздействия, также пилинги отличаются и по составу. Различные кислоты могут входить, кислоты имеют различную молекулярную массу, также большое значение имеет уровень pH пилингового коктейля. Также огромное значение имеют входящие в состав проводники, которые могут останавливать воздействие кислоты на том или ином уровне или, наоборот, проталкивать кислоту глубже, чтобы воздействие было более глубоким и более эффективным. Также есть желтые пилинги, это пилинг с ретинолом, любимый всеми, дающий прекрасные результаты. Есть пилинги, в состав которых входит трихлоруксусная кислота. Есть легкие пилинги, которые не заставляют кожу сильно шелушиться, просто улучшают ее внешний вид. Пилинги из миндальной кислоты, из молочной кислоты, которые просто улучшают внешний вид, практически не дают шелушение.

Юлия Самусенко:

Пилинги – это такая процедура, которая должна обязательно проводиться курсом, либо мы можем ограничиться одной процедурой и наблюдать вау-эффект на своем лице? Екатерина Мазынская:

В зависимости от того, какой это пилинг. Если это пилинг поверхностный, то такие пилинги рекомендуется проводить курсом, чтобы мы получили максимальный эффект. Также однократно проведенный пилинг может рассматриваться как процедура выходного дня. То есть мы отшелушили поверхностный эпидермис, кожа засияла, сверху прекрасно ложится макияж, и мы можем очень красивыми идти на какое-то серьезное событие в своей жизни. Если говорить о срединных пилингах, то обычно за осенне-зимний период рекомендуется сделать до двух, максимум трех процедур, потому что там достаточно серьезная и длительная реабилитация. Чтобы сделать повторную процедуру, нужно дождаться состояния, когда кожа полностью восстановится от предыдущей, затем ее опять повреждать, стимулировать на обновление. Юлия Самусенко:

Бывают какие-то инновационные пилинги, после которых нет периода реабилитации практически, но мы наблюдаем потрясающий эффект?

Екатерина Мазынская:

Да, бывают такие пилинги. Индустрия красоты не стоит на месте, мы наносим этот пилинг на кожу, выжидаем экспозицию, время, необходимое для воздействия пилинга. И реабилитации практически нет, а эффект практически такой, как у срединного пилинга. Да, такие пилинги есть, и мы ими пользуемся. И радуемся, что они появились. Юлия Самусенко:

Шелушение после пилинга – это нормально? Мне кажется, это раздражает абсолютно каждую девушку. Казалось бы, сделал хорошую процедуру, заплатил за нее деньги, а потом у тебя еще и шелушение на лице. Екатерина Мазынская:

Шелушение – это обязательный момент в проведении процедуры пилинга. Даже само название «пилинг» переводится с латинского языка как «шелушение» или «чешуйка». Это воздействие на кожу, это контролируемый химический ожог, который, конечно, заканчивается тем, что кожа отшелушивается. Дело в том, что если у нас поверхностный пилинг, шелушение мелкочешуйчатое практически не заметно для пациента. А если мы сделали срединный пилинг, там крупночешуйчатое шелушение, слазят пласты кожи. Это, конечно, немножко вводит в шок, особенно неподготовленных пациентов, но результат себя оправдывает, просто нужно морально подготовиться.