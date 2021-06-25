«Создают себе преференции для захвата рынков». Что говорят на Неделе молодёжи о санкциях в отношении Беларуси

Новости Беларуси. 24 июня вступил в силу очередной, четвертый пакет санкций Евросоюза. Отношение к давлению на нашу страну высказали участники общенационального диалога, который проходит в рамках Недели молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юноши и девушки выражают несогласие с экономическими санкциями и считают, что действия, направленные на подрыв экономики страны, противоречат нормам международного права. Участники диалога от имени молодежных организаций указали мировому сообществу на неправомерность действий ЕС и призвали широкую общественность присоединиться к заявлению.

Павел Алексо, председатель Республиканского союза общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций»:

Эти санкции затрагивают абсолютно всех, абсолютно каждого, прежде всего людей, которые, в принципе, ни в чем не виноваты – это работники предприятий, организаций. Конечно, в первую очередь санкции ударят по ним. Самое главное, что не только по ним, но и по их семьям, детям – молодежи, собственно. Поэтому мы считаем, что сегодня это совершенно недопустимо. Позицию европейских государств трудно назвать демократической либо учитывающей мнения, интересы людей.