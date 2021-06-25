«Создают себе преференции для захвата рынков». Что говорят на Неделе молодёжи о санкциях в отношении Беларуси
Новости Беларуси. 24 июня вступил в силу очередной, четвертый пакет санкций Евросоюза. Отношение к давлению на нашу страну высказали участники общенационального диалога, который проходит в рамках Недели молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юноши и девушки выражают несогласие с экономическими санкциями и считают, что действия, направленные на подрыв экономики страны, противоречат нормам международного права. Участники диалога от имени молодежных организаций указали мировому сообществу на неправомерность действий ЕС и призвали широкую общественность присоединиться к заявлению.
Павел Алексо, председатель Республиканского союза общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций»:
Эти санкции затрагивают абсолютно всех, абсолютно каждого, прежде всего людей, которые, в принципе, ни в чем не виноваты – это работники предприятий, организаций. Конечно, в первую очередь санкции ударят по ним. Самое главное, что не только по ним, но и по их семьям, детям – молодежи, собственно. Поэтому мы считаем, что сегодня это совершенно недопустимо. Позицию европейских государств трудно назвать демократической либо учитывающей мнения, интересы людей.
Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Люди, которые объявляют нам санкции, – это конкретные политики, руководители, которые, объявляя локдаун, когда была пандемия, потеряли, просели в своих экономиках, у них большое снижение было внутреннего продукта и так далее. Поэтому сегодня они просто возобновляют, прикрывая это все политикой, только политикой, что это у нас игры в демократию. Тем самым, имея возможность, создают себе преференции для захвата рынков, для восстановления своих экономик.