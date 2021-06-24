Раньше у нас было два вектора, теперь их намного больше. Депутат о том, как санкции отразятся на международной политике Беларуси

Ограничительные меры затрагивают целые сектора белорусской экономики. Ограничен и доступ капитала на европейский финансовый рынок. По мнению экспертов и парламентариев, такие шаги, направленные на ухудшение экономической ситуации и благосостояния граждан, можно расценивать как очередную попытку дестабилизации внутри страны.

Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Открываются просто новые возможности, которые нужно грамотно использовать. Да, придется эти связи где-то налаживать, где-то кого-то отодвигать, потому что мы знаем, что рынки практически все заняты. Но у нас есть продукция, которая будет востребована не на одной стороне, значит – на другой. Потому что экономика – вещь объективная. Поэтому у нас открываются новые возможности. И мы говорим о том, что у нас многовекторная политика. Но если раньше у нас устойчивых было два вектора, то теперь их намного больше становится.

Это уже четвертый пакет санкций в отношении Беларуси со стороны ЕС. Под ограничения сейчас попадают 166 физических лиц и 15 организаций.