«Нет и не может быть иного смысла у этого праздника». Лукашенко поздравил белорусов с Днём Независимости

Новости Беларуси. На Западе боятся Беларусь, потому что она опасна для них своим авторитетом, самостоятельностью и силой государства. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время выступления глава государства подчеркнул, что мы находимся в условиях беспрецедентного военно-политического кризиса мирового масштаба. Но понятное дело, чтобы его преодолеть, необходимо в первую очередь вести диалог. Но тому же марионеточному западу диалог не нужен. И он это всячески показывает. К примеру, вот Польша уже просит у США разместить на ее территории ядерное оружие. Якобы наша соседка не желает сидеть сложа руки. Вот таким они видят разрешение ситуации.