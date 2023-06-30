«Нет и не может быть иного смысла у этого праздника». Лукашенко поздравил белорусов с Днём Независимости
Новости Беларуси. На Западе боятся Беларусь, потому что она опасна для них своим авторитетом, самостоятельностью и силой государства. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время выступления глава государства подчеркнул, что мы находимся в условиях беспрецедентного военно-политического кризиса мирового масштаба. Но понятное дело, чтобы его преодолеть, необходимо в первую очередь вести диалог. Но тому же марионеточному западу диалог не нужен. И он это всячески показывает. К примеру, вот Польша уже просит у США разместить на ее территории ядерное оружие. Якобы наша соседка не желает сидеть сложа руки. Вот таким они видят разрешение ситуации.
Александр Лукашенко еще раз обращается к западным политикам, даже несмотря на их поведение: Беларусь хочет жить в мире и намерена предложить план добрососедства.
Независимость теперь не только политологическое понятие – теперь это смелое геополитическое решение. Даже дата нашей независимости связана не меморандумами и документами. Точкой бифуркации нашего бытия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь, великим праздником нашей страны, созвучным с Днем Победы. Поколение, которое подарило Великую Победу, подарило нам свободу и мир ценой своих жизней, миллионов жизней. Мы будем говорить и помнить об этом всегда и передавать это знание новому рожденному на нашей земле гражданину. Потому что 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских оккупантов, истерзанные неволей, дикими пытками, потерями родных и близких белорусы вернулись к жизни. Нет и не может быть иного смысла у этого праздника. Нет и не может быть другой даты, как бы ни мечтали потомки нацистов там и их пособники здесь. Для нас, истинных белорусов, День Независимости – это день, приближающий Победу советского народа над фашистской Германией.