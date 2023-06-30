Землянику и чернику нужно обязательно включать в рацион. В чём их польза?
Многие народы еще с давних времен начали применять землянику как лечебное средство. Черника является не менее полезной ягодой, например, ее используют при воспалении десен и горла. Полакомиться настоящими дарами природы можно всего два месяца в году. Сегодня расскажем, почему их обязательно нужно включить в свой рацион.
Дарья Смолич, нутрициолог:
Черника и земляника считаются деликатесными ягодами, так как их срок у нас на рынке достаточно недолгий, в течение трех недель. Ягоды содержат очень большое количество минералов, которые нужны нашей сердечно-сосудистой системе, людям с онкологией нужно употреблять эти ягоды, так как они содержат большое количество антиоксидантов, содержат магний, калий, углеводы, и, самое главное, содержат небольшое количество углеводов.
Настой плодов и листьев земляники применяют в качестве мочегонного средства, при лечении подагры, почечных и печеночных камней, при цинге и других авитаминозах, а также при маточных кровотечениях. Плоды черники хорошо помогут при гастритах, колитах и диарее.
Дарья Смолич:
Людям-аллергикам в большом количестве ее употреблять нельзя. Деткам эту ягоду можно вводить с 6 месяцев, начиная с одной-двух ягодок. Не рекомендуется людям с повышенной кислотностью, так как она будет раздражать желудочно-кишечный тракт. Не употреблять людям с мочекаменной болезнью с оксалатами.
Кристина Ладутько, тренер, нутрициолог:
Эти ягоды способны улучшать пищеварение, нормализовывать давление, и также понижать уровень холестерина в организме. Не только плоды, не только ягоды полезны для нашего здоровья, а также отвары из листьев для профилактики вирусных заболеваний.
Раньше землянику употребляли для улучшения пищеварения и аппетита, как обезболивающее и ранозаживляющее средство. Отвар листьев этой ягоды хорошо пить при гастрите и язве желудка, общем упадке сил и малокровии. Свежая земляника способна рассасывать зубные камни. Плоды черники используются как вяжущее, противовоспалительное и улучшающее зрение, а также витаминное средство. Рекомендуется плоды черники смешивать с сахаром, хранить в стеклянных банках со стеклянными крышками в прохладном месте. Принимать ранней весной по 30-40 граммов 2 раза в день.
Дарья Смолич:
Сильно злоупотреблять этой ягодой тоже не нужно, достаточно взрослому человеку 100-150 грамм, детям достаточно до 100 грамм. Желательно делать из нее варенье, засушить, можно делать различные сорбенты, ее замораживать. Она также будет сохранять полезные свойства.
Улучшайте пищеварение и зрение, повышайте иммунитет и просто будьте здоровы. Пользуйтесь всеми дарами природы, пока позволяет время.