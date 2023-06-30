Землянику и чернику нужно обязательно включать в рацион. В чём их польза?

Многие народы еще с давних времен начали применять землянику как лечебное средство. Черника является не менее полезной ягодой, например, ее используют при воспалении десен и горла. Полакомиться настоящими дарами природы можно всего два месяца в году. Сегодня расскажем, почему их обязательно нужно включить в свой рацион.

Дарья Смолич, нутрициолог:

Черника и земляника считаются деликатесными ягодами, так как их срок у нас на рынке достаточно недолгий, в течение трех недель. Ягоды содержат очень большое количество минералов, которые нужны нашей сердечно-сосудистой системе, людям с онкологией нужно употреблять эти ягоды, так как они содержат большое количество антиоксидантов, содержат магний, калий, углеводы, и, самое главное, содержат небольшое количество углеводов.

Настой плодов и листьев земляники применяют в качестве мочегонного средства, при лечении подагры, почечных и печеночных камней, при цинге и других авитаминозах, а также при маточных кровотечениях. Плоды черники хорошо помогут при гастритах, колитах и диарее.

Дарья Смолич:

Людям-аллергикам в большом количестве ее употреблять нельзя. Деткам эту ягоду можно вводить с 6 месяцев, начиная с одной-двух ягодок. Не рекомендуется людям с повышенной кислотностью, так как она будет раздражать желудочно-кишечный тракт. Не употреблять людям с мочекаменной болезнью с оксалатами.