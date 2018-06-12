Анатолий Глаз назначен новым пресс-секретарем МИД Беларуси

Новости Беларуси. Новым пресс-секретарем МИД Беларуси назначен Анатолий Глаз.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства. На данном посту Анатолий Глаз сменил Дмитрия Мирончика, который будет представлять интересы Беларуси в Швеции.

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Анатолий Глаз на дипломатической службе более тринадцати лет. Он работал в отделе Восточной Европы главного управления Европы. С 2007 по 2009 год – вторым и первым секретарем посольства Беларуси в Италии. В 2009-2014 годах работал в Администрации Президента Беларуси, откуда с должности заместителя начальника управления внешней политики был направлен старшим советником посольства Беларуси в Италии, курирующим вопросы двустороннего политического сотрудничества, взаимодействия со СМИ, развития договорно-правовой базы и иные сферы.

В нынешнем году, после возвращения из Рима, Анатолий Глаз продолжил работать в системе МИД, где до настоящего времени занимал должность старшего советника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии.