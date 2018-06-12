Беларусь направила 80 тонн гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска

Новости Беларуси. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине. 12 июня в 8 утра автомобильная колонна МЧС пересекла государственную границу в международном пункте пропуска Новая Гута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 4 фурах 80 тонн груза – продукты и средства гигиены.

Кроме того, в 2018 году белорусы помогут подготовить школы в зоне конфликта к началу учебного года. Два грузовика везут парты, стулья, шкафы и холодильники для Луганской и Донецкой областей. Часть гуманитарной помощи будет доставлена в Киевский район, где её, как и в 2017 году, передадут украинской миссии Красного креста.

Представители международной организации займутся распределением помощи среди пострадавшего населения Украины. Вторая часть груза в этот раз отправится непосредственно на Донбасс.

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:

Гуманитарная помощь должна поставляться на обе стороны линии разграничения. Как сказал Президент, его принципиальная позиция, что там живут наши люди без всяких кавычек, там много этнических белорусов.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь:

В данном случае эта гуманитарный груз, который направляется в зону Донецка и Луганска, происходит в полном соответствии с международным и национальным законодательством Украины. В этот раз получилось больше. И главное, что был сформирован запрос украинской стороной о потребностях и в полной мере выполнен белорусской стороной. И тот груз, про который рассказали, он необходим тем людям, которые проживают в зоне конфликтов.

Впервые речь о гуманитарной помощи Украине зашла 26 апреля 2017 года на встрече Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Наш Президент пообещал, что белорусский народ поможет людям, проживающим в зоне военного конфликта.