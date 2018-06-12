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Беларусь направила 80 тонн гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска

12 июня 2018 09:13
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Новости Беларуси. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине. 12 июня в 8 утра автомобильная колонна МЧС пересекла государственную границу в международном пункте пропуска Новая Гута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 4 фурах 80 тонн груза – продукты и средства гигиены.

Беларусь направила 80 тонн гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска-1

Кроме того, в 2018 году белорусы помогут подготовить школы в зоне конфликта к началу учебного года. Два грузовика везут парты, стулья, шкафы и холодильники для Луганской и Донецкой областей. Часть гуманитарной помощи будет доставлена в Киевский район, где её, как и в 2017 году, передадут украинской миссии Красного креста.

Беларусь направила 80 тонн гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска-4

Представители международной организации займутся распределением помощи среди пострадавшего населения Украины. Вторая часть груза в этот раз отправится непосредственно на Донбасс.

Беларусь направила 80 тонн гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска-7

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:
Гуманитарная помощь должна поставляться на обе стороны линии разграничения. Как сказал Президент, его принципиальная позиция, что там живут наши люди без всяких кавычек, там много этнических белорусов.

Беларусь направила 80 тонн гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска-10

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь:
В данном случае эта гуманитарный груз, который направляется в зону Донецка и Луганска, происходит в полном соответствии с международным и национальным законодательством Украины. В этот раз получилось больше. И главное, что был сформирован запрос украинской стороной о потребностях и в полной мере выполнен белорусской стороной. И тот груз, про который рассказали, он необходим тем людям, которые проживают в зоне конфликтов.

Беларусь направила 80 тонн гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска-13

Впервые речь о гуманитарной помощи Украине зашла 26 апреля 2017 года на встрече Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Наш Президент пообещал, что белорусский народ поможет людям, проживающим в зоне военного конфликта.

Беларусь направила 80 тонн гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска-16

Уже 4 мая соответствующие решения были приняты на уровне правительства: конкретные задачи получили руководители ряда белорусских предприятий и ведомств.

# Беларусь-Украина # общество # Игорь Сокол # Игорь Кизим # Фотофакт

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