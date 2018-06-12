«Cупер 8» , «Зиг-Заг», «Летающая тарелка»: показываем самые страшные аттракционы Минска

Самое время пристегнуть ремни, впереди – рейтинг самых страшных аттракционов планеты! Экстремалы всего мира едут в Лас-Вегас, чтобы посетить аттракцион «Безумие». Выносная карусель висит на высоте 274 метров над землей и качается на 20 метров от края здания со скоростью 60 километров в час!

А всем любителям скорости непременно нужно отправится в Японию. Аттракцион «Takashiba» вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как аттракцион с самым крутым углом спуска в 121 градус! Прокатившись 7 петель, пассажиры падают со скоростью 100 километров в час на 45 метров вниз!

Адреналин управляет миром! Это вещество помогает человеку бороться со стрессом, а эйфорию после катания на экстремальных качелях не сравнить ни с чем. Получить порцию адреналина можно и в Минске. Парки предлагают разнообразие аттракционов для всех возрастов. Однако такой отдых требует от нас быть острожными! Работниками парка проводится постоянная проверка безопасности аттракционов.

Владимир Бабинский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

В конструкции каждого аттракциона предусмотрены средства обеспечения безопасности пассажира, когда он находится в посадочном модуле. Они обязательно должны быть приведены в рабочее положение и до окончания движения посадочного модуля категорически запрещается покидать модуль, самостоятельно расстегивать ремни безопасности, нарушать требования инструкции по катанию на аттракционе. Даже в карусели для самых юных жителей столицы предусмотрены свои меры предосторожности. Когда вопрос безопасности решен, можно и прокатиться.

Третье место среди самых страшных минских аттракционов занимает «Летающая тарелка».

Второе место в рейтинге занимает «Зиг-Заг» со скоростью движения 18 километров в час на высоте 10 метров!