Как проверяют фрукты, ягоды и овощи на рынках? Экскурсия в лабораторию

На рынках время активной продажи фруктов, ягод и овощей с грядок уже наступил. Но можно быть уверенными, что эта ароматная продукция пойдет на пользу организму, а не принесет вред? Выяснять, кто и как проверяет качество фруктов, ягод и овощей отправимся на один из столичных рынков, а именно в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы.

Ирина Сафронова, ветврач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка:

В лабораторию на экспертизу предоставляется растительная продукция, которая проходит определенные исследования – это органолептика, радиология и нитраты. Пробы, проходящие проверку, регистрируются, исследуются и записываются исследования в журнал регистрации.

В среднем такая проверка «на безопасность» занимает от десяти до пятнадцати минут. За это время сотрудники лаборатории осматривают продукцию внешне на наличие повреждений, затем проверяют овощи на содержание нитратов и радиации. Только после такого тщательного исследования продавцам выдаются документы, по которым они вправе реализовывать свою продукцию на рынке.

К слову, нитраты – это соли азотной кислоты. В небольших количествах они не опасны и существуют практически в каждом продукте. Но значительное содержание нитратов в овощах, фруктах и ягодах отравляюще действует на организм человека.