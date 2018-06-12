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Как проверяют фрукты, ягоды и овощи на рынках? Экскурсия в лабораторию

12 июня 2018 09:55
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На рынках время активной продажи фруктов, ягод и овощей с грядок уже наступил. Но можно быть уверенными, что эта ароматная продукция пойдет на пользу организму, а не принесет вред? Выяснять, кто и как проверяет качество фруктов, ягод и овощей отправимся на один из столичных рынков, а именно в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы.

Как проверяют фрукты, ягоды и овощи на рынках? Экскурсия в лабораторию-1

Ирина Сафронова, ветврач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка:
В лабораторию на экспертизу предоставляется растительная продукция, которая проходит определенные исследования – это органолептика, радиология и нитраты. Пробы, проходящие проверку, регистрируются, исследуются и записываются исследования в журнал регистрации.

Как проверяют фрукты, ягоды и овощи на рынках? Экскурсия в лабораторию-4

В среднем такая проверка «на безопасность» занимает от десяти до пятнадцати минут. За это время сотрудники лаборатории осматривают продукцию внешне на наличие повреждений, затем проверяют овощи на содержание нитратов и радиации. Только после такого тщательного исследования продавцам выдаются документы, по которым они вправе реализовывать свою продукцию на рынке.

Как проверяют фрукты, ягоды и овощи на рынках? Экскурсия в лабораторию-7

К слову, нитраты – это соли азотной кислоты. В небольших количествах они не опасны и существуют практически в каждом продукте. Но значительное содержание нитратов в овощах, фруктах и ягодах отравляюще действует на организм человека.

Как проверяют фрукты, ягоды и овощи на рынках? Экскурсия в лабораторию-10

Как проверяют фрукты, ягоды и овощи на рынках? Экскурсия в лабораторию-12

Ирина Сафронова:
Бывают случаи, что продукция не допускается в реализацию. В частности, по радиологии – это лесная продукция, такая как ягоды, грибы. Устанавливаются нормы определенные, в соответствии с которыми мы работаем. Если будут превышения по нормам, то продукция в реализацию не допускается.  

Как проверяют фрукты, ягоды и овощи на рынках? Экскурсия в лабораторию-15

# Продукты питания # общество # Ирина Сафронова # Фотофакт # Продукты питания

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