Звонки и интернет без роуминга! Рассказываем, что нужно знать о новых тарифах внутри Союзного государства

Очередной шаг в укреплении взаимоотношений дружественных стран. Вступает в силу новый союзный роуминг, который обеспечит удобные условия для мобильной связи между Беларусью и Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комфортный тариф предусматривает 150 минут на входящие звонки, 150 минут на исходящие и пять гигабайт интернета при условии, что тарифный план их включает. Если у абонента есть на «счету» бесплатные минуты для звонков в другие сети, то 150 из них могут использоваться в роуминге на исходящие вызовы. Если бесплатные минуты на исходящие вызовы закончились, то идет тарификация от 22 до 27 белорусских копеек за минуту (стоимость зависит от оператора). Стоимость входящих звонков в роуминге (сверх бесплатных 150 минут) – 11 копеек за минуту. Пять гигабайт мобильного интернет-трафика на льготных условиях обойдется в 4 рубля за гигабайт.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Проанализировали нормальное поведение абонента, понимая, сколько человеку надо в роуминге на территории Союзного государства. Сколько ему приблизительно надо интернета на период его среднего пребывания, вот и получили такие цифры. Люди, которые путешествуют между странами, теперь не будут задумываться о том, что им нужно покупать SIM-карту страны пребывания. Это активизация делового сотрудничества, стимулирование туристических поездок и просто удобство пользования связью.

О возможности подключения тарифа операторы будут информировать абонента при пересечении границы. Минуты даются в рамках того тарифного плана, который есть у абонентов. То есть если у абонента нет минут, условно говоря, во все сети, то и в роуминге их не будет.

Это далеко не первые шаги по созданию открытого и транспарентного пространства между Беларусью и Россией. Дорожную карту поэтапной отмены роуминга подписали в 2019 году. В 2021-м тарифы впервые снизили, а годом позднее абонентам предоставили 40 бесплатных входящих минут.