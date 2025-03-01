Перепалка в Белом доме – о чём не смогли договориться Зеленский и Трамп?

Визит, который должен был ознаменовать укрепление дружбы и сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами, обернулся полным хаосом и потерей последними надежды на конструктивный диалог. Между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, приехавшим в Вашингтон, во время встречи произошла перепалка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит украинского политика в Белый дом начался не в самой гостеприимной обстановке: американский лидер усмехнулся над внешним видом Зеленского, посоветовав надевать костюм на официальные мероприятия. После проведения всех протокольных процедур в присутствии репортеров Трамп и Зеленский вступили в ожесточенный спор. Президент США вместе со своим заместителем заявили о заинтересованности Вашингтона в скорейшем прекращении огня и возмещении всех потраченных средств, с чем Зеленский был категорически не согласен. Однако американская сторона, соблюдая национальные интересы, не планировала прогибаться под украинским гнетом.

Дональд Трамп, президент США:

У вас не хватает солдат. А потом вы говорите нам, что не хотите прекращения огня, а планируете идти до последнего. Послушайте, если мы сможем добиться прекращения огня прямо сейчас, я говорю вам, вы его принимаете. Пули перестанут летать, и вы будете иметь в виду, что вас больше не будут убивать.

Как отмечают эксперты, таких прецедентов в истории Белого дома не было ни с врагами, ни тем более с союзниками. Разговор на повышенных тонах и явное неуважение вызвали раздражение у Трампа, после чего встреча была досрочно прекращена. Отменив пресс-конференцию, делегация Зеленского спешно покинула Овальный зал. Хотя украинская сторона в какой-то момент и осознала безвыходность своего положения и попыталась возобновить переговоры, Белый дом отклонил такую идею.