Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 52-го поискового батальона с 30-летием подразделения
На страже исторической памяти 30 лет! У 52-го отдельного специализированного поискового батальона – юбилей. Личный состав и ветеранов подразделения Вооруженных Сил поздравил Президент Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Уникальное подразделение Вооруженных Сил Республики Беларусь сегодня выполняет важные государственные задачи по поиску и увековечиванию памяти воинов, погибших в боях за Родину. Важно, что, возвращая из небытия имена героев, вы даете возможность родственникам узнать о судьбе своих близких», – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул значимость работы батальона в расследовании фактов геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны, а также в патриотическом воспитании молодежи, которое опирается на героические примеры победителей. Глава государства пожелал военнослужащим и ветеранам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и новых достижений в службе на благо страны.
Поздравление передано коллективу. Накануне в Лепельском районном Доме культуры состоялось торжественное собрание. 52-й отдельный поисковый специализированный батальон – единственное подразделение в республике, которое занимается поиском и идентификацией останков военнослужащих, погибших во время войн, проходивших на территории Беларуси.
Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:
Мы больше все-таки обращены в прошлое, но вместе с тем батальон на сегодняшний день находится в авангарде борьбы и работы за умы и сердца наших граждан, да и не только наших, а вообще мировой общественности, потому что, изучая архивные документы, проводя поисковые полевые работы в местах ведения боевых действий, уничтожения мирных граждан, батальон демонстрирует всем последствия любого вооруженного конфликта. Ведь если взять Великую Отечественную войну, уже 80 лет прошло, но до сих пор наша земля хранит останки погибших бойцов, мирных жителей, взрывоопасные предметы, и конца и края этой работе не видно. Поэтому роль достаточно значима.
Особенно сегодня важен вклад батальона в сохранение исторической правды: когда некоторые страны пытаются переписать историю, в частности, искажают и нивелируют роль советского народа в победе над фашизмом, вопрос о сохранении достоверной летописи и памяти становится сверхактуальным.