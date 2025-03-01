Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 52-го поискового батальона с 30-летием подразделения

На страже исторической памяти 30 лет! У 52-го отдельного специализированного поискового батальона – юбилей. Личный состав и ветеранов подразделения Вооруженных Сил поздравил Президент Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уникальное подразделение Вооруженных Сил Республики Беларусь сегодня выполняет важные государственные задачи по поиску и увековечиванию памяти воинов, погибших в боях за Родину. Важно, что, возвращая из небытия имена героев, вы даете возможность родственникам узнать о судьбе своих близких», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул значимость работы батальона в расследовании фактов геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны, а также в патриотическом воспитании молодежи, которое опирается на героические примеры победителей. Глава государства пожелал военнослужащим и ветеранам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и новых достижений в службе на благо страны. Поздравление передано коллективу. Накануне в Лепельском районном Доме культуры состоялось торжественное собрание. 52-й отдельный поисковый специализированный батальон – единственное подразделение в республике, которое занимается поиском и идентификацией останков военнослужащих, погибших во время войн, проходивших на территории Беларуси.