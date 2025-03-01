Скандальный визит Зеленского в США обсуждают мировые СМИ

Скандальный визит обсуждают мировые СМИ. Переговоры Трампа и Зеленского стали не просто дипломатическим скандалом, а прецедентом в истории Белого дома. Уровень разногласий между Киевом и Вашингтоном достиг своего апогея. По данным Wall Street Journal со ссылкой на администрацию президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп после перепалки с Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, могут ли Соединенные Штаты полностью или временно прекратить поставки оружия Киеву, обмен разведданными и обучение украинских военных. Аналитики издания The Spectator уже заявили, что Зеленский совершил фатальную ошибку, выйдя на ринг с Трампом. Всё, что требовалось от политика, – это вести себя жеманно, пока работали камеры, прежде чем перейти к существенным переговорам за кулисами. Но конфронтация с Трампом в очередной раз показала отсутствие заинтересованности в окончании боевых действий.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома (США):

Президент всегда давал понять, что обе стороны должны вести переговоры на равных, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров для заключения сделки. И, к сожалению для Зеленского, я думаю, он отказался признать практическую реальность этой войны.

Конфликт в Овальном зале стал главной темой дня ведущих мировых таблоидов. Неочевидность действий Зеленского вызвала бурю споров в информационном пространстве. Однако большинство сходится на том, что Зеленский испортил свои отношения с американским президентом, возможно, навсегда. Пока Трамп планирует подождать и посмотреть, что будет делать украинский лидер. Последний уже успел покинуть Соединенные Штаты и направляется в Великобританию.

Иоанна Крынска, ведущая TVN (Польша):

Мы смотрим в сторону Белого дома, мы смотрим в сторону Овального кабинета и продолжаем думать о том, что там произошло. На самом деле, в прямом эфире вы видели, весь мир видел ссору между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Предполагалось достичь соглашения. Мы должны были услышать об этом лучшем варианте развития событий, а началась драка, начался спор. Вот как можно было бы описать эту встречу.