В Беларуси начинается первый этап повышения надбавок к зарплате для медиков

1 марта в Беларуси начинается первый этап повышения надбавок к зарплате для представителей среднего медицинского персонала. Размер составит 10 % оклада, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 марта в Беларуси начинается первый этап повышения надбавок к зарплате для представителей среднего медицинского персонала. Размер составит 10 % оклада, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025-м запланировали три последовательных повышения: кроме марта, надбавки увеличат в сентябре на 10 % и с началом календарной зимы – на 15. По итогу к концу этого года прибавка к зарплате работникам со средним специальным медобразованием составит 35 % оклада. Напомним, финансовую поддержку этой категории сотрудников здравоохранения регламентирует соответствующее постановление Минздрава от 7 февраля. Также средний медперсонал с марта будет получать отдельную надбавку за специфику работы.
Ульяна Залан, медицинская сестра кабинета врача-офтальмолога поликлиники № 2 Смолевичей:
Я с 11 класса мечтала помогать людям. И мой выбор пал на медицинский колледж. Я работаю полтора года. Осуществляю проверку зрения пациентам, также заполнение медицинской документации и, конечно же, помощь врачу. Довольна, что произошли такие изменения в здравоохранении. И я надеюсь, что такие надбавки улучшат закрепляемость медсестер на рабочем месте.
Специалисты уверены, что повышение зарплат дает дополнительную мотивацию. Ожидается, что этот шаг также поможет укрепить кадровый состав в здравоохранении.
Виктория Прокопова, врач-эксперт поликлиники № 2 Смолевичей:
Средний медицинский персонал в общем процессе лечения оказывает большую роль, так как невозможно без медицинской сестры полноценно работать и врачу, потому что медицинская сестра постоянно помогает врачу. Это работа в команде, если это касаемо стационарных условий, то медицинские сестры осуществляют уход за пациентом, выполняют все манипуляции по назначению врача. Это командная работа, и без медицинской сестры эта работа невозможна, поэтому это большая роль в оказании помощи пациентам. Повышение данной надбавки положительно скажется на мотивации к работе среднего медицинского персонала. В частности, улучшит закрепляемость на рабочих местах, уменьшит отток кадров из системы здравоохранения.
Отметим, по поручению главы государства плановая работа по повышению зарплат в отрасли здравоохранения проводится постоянно. Так, с 1 января в силу вступило постановление Министерства здравоохранения, согласно которому надбавки за работу в сфере у врачей увеличились на 45 % оклада.