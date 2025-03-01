В Беларуси начинается первый этап повышения надбавок к зарплате для медиков

1 марта в Беларуси начинается первый этап повышения надбавок к зарплате для представителей среднего медицинского персонала. Размер составит 10 % оклада, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025-м запланировали три последовательных повышения: кроме марта, надбавки увеличат в сентябре на 10 % и с началом календарной зимы – на 15. По итогу к концу этого года прибавка к зарплате работникам со средним специальным медобразованием составит 35 % оклада. Напомним, финансовую поддержку этой категории сотрудников здравоохранения регламентирует соответствующее постановление Минздрава от 7 февраля. Также средний медперсонал с марта будет получать отдельную надбавку за специфику работы.

Ульяна Залан, медицинская сестра кабинета врача-офтальмолога поликлиники № 2 Смолевичей:

Я с 11 класса мечтала помогать людям. И мой выбор пал на медицинский колледж. Я работаю полтора года. Осуществляю проверку зрения пациентам, также заполнение медицинской документации и, конечно же, помощь врачу. Довольна, что произошли такие изменения в здравоохранении. И я надеюсь, что такие надбавки улучшат закрепляемость медсестер на рабочем месте. Специалисты уверены, что повышение зарплат дает дополнительную мотивацию. Ожидается, что этот шаг также поможет укрепить кадровый состав в здравоохранении.