Более 800 брестчан вышли на городской субботник 1 марта

Пример для других. Брестчане 1 марта вышли на городской субботник. В первый день весны сделать свой любимый город краше! Более 800 жителей Бреста присоединились к масштабной акции по благоустройству. В областном центре наводят порядок сразу в трех локациях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым делом трудовой десант принялся за территории, которые встречают гостей Бреста вдоль трассы М1. Въездную часть лесополосы расчищали от дикой растительности и поросли. Для этого привлекли и более 20 единиц специализированной техники.

Ольга Гончаренко, жительница Бреста: Это уже весна пора наводить порядок не только внешне на человеке, но и на природе. Брест он же любимый, поэтому он должен быть лучше.

В областном центре уже утвердили план по благоустройству. Это не только порядок, а еще капитальные ремонты и асфальтирование дворовых территорий, обустройство городских пляжей. На местах готовы откликнутся на идеи горожан, в свою очередь брестчан приглашают присоединиться к доброй инициативе.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

Брестский горисполком поддержит любые инициативы граждан в том числе финансово, если они будут согласны поучаствовать со своей стороны – это и долевое строительство дорог, и обустройство дворовых территорий, и приобретение малых архитектурных форм или просто уборка площадок. Мы найдем возможность из бюджета поучаствовать в паритете или привлечь спонсоров.

Эта акция не единственная, а лишь первая в большом марафоне порядка, который продлится до 19 апреля.