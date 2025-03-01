Прямой эфир

Более 800 брестчан вышли на городской субботник 1 марта

01 марта 2025 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пример для других. Брестчане 1 марта вышли на городской субботник. В первый день весны сделать свой любимый город краше! Более 800 жителей Бреста присоединились к масштабной акции по благоустройству. В областном центре наводят порядок сразу в трех локациях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 800 брестчан вышли на городской субботник 1 марта-2

Первым делом трудовой десант принялся за территории, которые встречают гостей Бреста вдоль трассы М1. Въездную часть лесополосы расчищали от дикой растительности и поросли. Для этого привлекли и более 20 единиц специализированной техники.

Более 800 брестчан вышли на городской субботник 1 марта-4

Ольга Гончаренко, жительница Бреста:
Это уже весна пора наводить порядок не только внешне на человеке, но и на природе. Брест он же любимый, поэтому он должен быть лучше.

Более 800 брестчан вышли на городской субботник 1 марта-6

В областном центре уже утвердили план по благоустройству. Это не только порядок, а еще капитальные ремонты и асфальтирование дворовых территорий, обустройство городских пляжей. На местах готовы откликнутся на идеи горожан, в свою очередь брестчан приглашают присоединиться к доброй инициативе.

Более 800 брестчан вышли на городской субботник 1 марта-8

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:
Брестский горисполком поддержит любые инициативы граждан в том числе финансово, если они будут согласны поучаствовать со своей стороны – это и долевое строительство дорог, и обустройство дворовых территорий, и приобретение малых архитектурных форм или просто уборка площадок. Мы найдем возможность из бюджета поучаствовать в паритете или привлечь спонсоров. 

Эта акция не единственная, а лишь первая в большом марафоне порядка, который продлится до 19 апреля.

# Год благоустройства # Субботники в Беларуси # Сергей Лободинский # Новости Бреста и Брестской области

Другие новости рубрики

Все новости
Звонки и интернет без роуминга! Рассказываем, что нужно знать о новых тарифах внутри Союзного государства
01 марта 2025 10:36

Звонки и интернет без роуминга! Рассказываем, что нужно знать о новых тарифах внутри Союзного государства

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 52-го поискового батальона с 30-летием подразделения
01 марта 2025 10:35

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 52-го поискового батальона с 30-летием подразделения

Есть ли преемственность в белорусской милиции? Обсудят эксперты в ток-шоу «Большой город»
01 марта 2025 08:45

Есть ли преемственность в белорусской милиции? Обсудят эксперты в ток-шоу «Большой город»