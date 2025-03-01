Прямой эфир

Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня – 2025»

01 марта 2025 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» принимает «Минскую лыжню – 2025». Мероприятие ежегодно проходит в рамках зимней спортивно-массовой акции «Белорусская лыжня», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня – 2025»-2

В первый день весны на старт вышли команды республиканских органов госуправления, силовых министерств и ведомств, трудовых коллективов, а также представители высших учебных заведений и СМИ. Большой праздник начался. На кону главные трофеи. Это кубки и медали, которые получат победители и призеры лыжных гонок и биатлонных эстафет. Уже дан первый старт, и в бой ринулись представители в погонах, 9 команд. В эстафете участвуют 4 человека, каждый проходит по два круга дистанции и выполняет стрельбу на двух огневых рубежах. Огромная армия болельщиков поддерживает всех участников, а те, в свою очередь, действительно демонстрируют прекрасную лыжную технику и меткую стрельбу.

Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня – 2025»-4

Замечательное настроение, столько энергии, песни такие патриотичные. Сердце бьется очень часто.

Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня – 2025»-6

Все ждут с нетерпением начало старта, чтобы поболеть за свою команду. Настоящий праздник для жителей Минска.

Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня – 2025»-8

Очень интересно, очень весело. Желаю всем спортсменам достойных побед.

Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня – 2025»-10

Настраиваемся на положительный результат. Приложим все усилия, чтобы отстоять честь нашего ведомства, Генеральной прокуратуры. Будем стараться. Надеемся на точную стрельбу и быстрый ход.

Отметим, что приобщиться к спортивному празднику может каждый желающий. Из Минска курсирует экспрессный автобус. Зрителей и болельщиков в «Раубичах» ждет прекрасная атмосфера, гастрономические изыски и незабываемые эмоции.

# Спортивные соревнования # Государственная политика в области спорта

Другие новости рубрики

Все новости
В 2026 году все клубы высшей лиги должны создать футбольную женскую команду
28 февраля 2025 20:10

В 2026 году все клубы высшей лиги должны создать футбольную женскую команду

Василина Хондошко завоевала бронзу на первом этапе Кубка мира по синхронному плаванию
28 февраля 2025 17:40

Василина Хондошко завоевала бронзу на первом этапе Кубка мира по синхронному плаванию

В первый день чемпионата России по лёгкой атлетике белорусы завоевали 7 наград
28 февраля 2025 17:31

В первый день чемпионата России по лёгкой атлетике белорусы завоевали 7 наград