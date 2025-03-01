Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня – 2025»

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» принимает «Минскую лыжню – 2025». Мероприятие ежегодно проходит в рамках зимней спортивно-массовой акции «Белорусская лыжня», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день весны на старт вышли команды республиканских органов госуправления, силовых министерств и ведомств, трудовых коллективов, а также представители высших учебных заведений и СМИ. Большой праздник начался. На кону главные трофеи. Это кубки и медали, которые получат победители и призеры лыжных гонок и биатлонных эстафет. Уже дан первый старт, и в бой ринулись представители в погонах, 9 команд. В эстафете участвуют 4 человека, каждый проходит по два круга дистанции и выполняет стрельбу на двух огневых рубежах. Огромная армия болельщиков поддерживает всех участников, а те, в свою очередь, действительно демонстрируют прекрасную лыжную технику и меткую стрельбу.

Замечательное настроение, столько энергии, песни такие патриотичные. Сердце бьется очень часто.

Все ждут с нетерпением начало старта, чтобы поболеть за свою команду. Настоящий праздник для жителей Минска.

Очень интересно, очень весело. Желаю всем спортсменам достойных побед.

Настраиваемся на положительный результат. Приложим все усилия, чтобы отстоять честь нашего ведомства, Генеральной прокуратуры. Будем стараться. Надеемся на точную стрельбу и быстрый ход.

Отметим, что приобщиться к спортивному празднику может каждый желающий. Из Минска курсирует экспрессный автобус. Зрителей и болельщиков в «Раубичах» ждет прекрасная атмосфера, гастрономические изыски и незабываемые эмоции.