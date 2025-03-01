Есть ли преемственность в белорусской милиции? Обсудят эксперты в ток-шоу «Большой город»

Люди в форме отметят профессиональный праздник 4 марта. 108 лет исполнится белорусской милиции. Накануне памятной даты представители этой профессии рассказали, как удалось снизить уровень преступности до исторического минимума, есть ли преемственность в их рядах и что ждет молодежь от столь важной работы? Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье в 10:00.

Их служба и опасна, и трудна, но, несмотря ни на что, они ежедневно поддерживают мир и спокойствие в Беларуси. А подготовка к благородной профессии начинается еще со школьной скамьи. Какие качества объединяют воспитанников военно-патриотических клубов?

Ребята у нас все целеустремленные, у них огромный потенциал и огромное желание. Также открываются новые у них таланты.

Мальчики и девочки становятся физически и морально сильнее. Как говорят сами учащиеся, это пригодится не только в будущей службе. Какая подготовка их ждет?