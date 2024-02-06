Аналогов в мире почти нет, точность превышает 90% – узнали, как выявляют онкозаболевания в Беларуси

Высокая точность, быстрый результат и эффективное лечение. Для ранней диагностики онкозаболеваний в нашей стране применяют уникальные инновационные технологии, внедряют новые проекты и препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналогов некоторым из них в мире считаные единицы. Вовремя обнаруженный недуг излечим в 95 % случаев. Как уберечь себя от болезни и почему важно вовремя принять меры – в сюжете Алины Мычко.

Алина Мычко, корреспондент:

За словом «онкология» кроется более сотни различных болезней. Но сегодня диагноз – не приговор. Медики уверенно заявляют: при обнаружении на ранней стадии многие онкозаболевания лечатся очень успешно. Главное здесь – вовремя прийти к врачу.

Фактор времени в таких случаях решающий. Риск осложнений и рецидивов, длительность лечения и реабилитации – все это зависит от того, как скоро удастся «рассекретить» заболевание. Для выявления болезней в нашей стране успешно реализуют инновационные программы. В 11-й столичной больнице, например, создан специальный кабинет. Каждый день здесь бывают до 20 человек.

Роман Ермаков, врач стоматолог-хирург 11-й городской клинической больницы Минска:

Пациенты приходят по месту жительства к стоматологу на осмотр, стоматолог выявляет образования и направляет в наш кабинет. Для дальнейшей диагностики мы берем фрагмент тканей: или отдаем на биопсию, или для цитологического исследования в лабораторию. Где более подробно изучают фрагмент, чтобы понять, что это за образование, допустим, удостовериться и принять дальнейшую тактику лечения.

Реализуются в Беларуси и другие проекты. Некоторые из них способны заменить 200 визитов к узким специалистам одним анализом крови. Аналогов в мире – единицы. А точность превышает 90 %. За такой качественной диагностикой и лечением к нам из-за рубежа ежегодно приезжают порядка пяти тысяч человек.