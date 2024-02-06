«Выбор огромный». Чем хороши белорусские детские смеси?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Я знаю, что вы в восторге от детских смесей белорусского производства. Разделяю ваш восторг. Мои дети тоже ели эти молочные смеси с удовольствием. Расскажите ваш опыт.

Продукция белорусских молокоперерабатывающих предприятий известна далеко за пределами нашей страны. Уровень самообеспечения Беларуси по молоку 267 % – это значит, что мы не только с лихвой покрываем потребности внутреннего рынка, но и достаточно много продаем на экспорт. Ассортимент молочной промышленности – более 1 800 наименований, причем количество, конечно же, не снижает качество. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Кацер, психолог, многодетная мама:

У меня четверо детей. Я за грудное вскармливание, все у меня дети на грудном молочке. Но случались такие периоды, когда нужно было перейти на смеси. Долго очень думала, потому что советов, если взять старшего ребенка – 14 лет назад, было очень много разных. Наша белорусская продукция – все были недовольны, но я попробовала. Я осталась довольна. Мой младший ребенок, которому один годик – мы полностью употребляем наши белорусские детские смеси. Есть детские творожки, йогурты – все очень хорошо. Мы готовим запеканки на детских творожках. Хорошие смеси, причем очень сейчас много разновидностей детских смесей. Есть премиум для недоношенных деток, которые часто болеют. Выбор огромный. Когда, конечно, советуют иностранного происхождения смеси, я говорю: «Ребята, посмотрите наши белорусские, реально обратите внимание». В роддомах тоже деткам дают, когда нет мамы рядом. Нет никаких проблем.

Наталья Надольская:

Импортные смеси вы пробовали? Почему не понравились?

Ольга Кацер:

Не знаю. То есть понравились, я пробовала. Но почему-то осталась на нашем белорусском.

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