Готовятся к летнему сезону. Какие цветы высадят на улицах белорусской столицы?

Зима – непростое время для коммунальных служб. Согреть людей в домах и офисах, очистить от снега дворы и крыши, справиться с наледью и гололедом, успеть закрыть все остальные задачи по уборке, спланировать предстоящие работы на весну. Удается ли системе ЖКХ удовлетворять потребности жителей, о чем говорят обращения граждан в службу 115.бел? О том, как поддержать чистоту и порядок во дворах, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Какие тренды в озеленении ожидают Минск в предстоящем сезоне, и какие сюрпризы для благоустройства столицы готовит «Минскзеленстрой»?