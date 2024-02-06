Готовятся к летнему сезону. Какие цветы высадят на улицах белорусской столицы?
Зима – непростое время для коммунальных служб. Согреть людей в домах и офисах, очистить от снега дворы и крыши, справиться с наледью и гололедом, успеть закрыть все остальные задачи по уборке, спланировать предстоящие работы на весну. Удается ли системе ЖКХ удовлетворять потребности жителей, о чем говорят обращения граждан в службу 115.бел? О том, как поддержать чистоту и порядок во дворах, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Какие тренды в озеленении ожидают Минск в предстоящем сезоне, и какие сюрпризы для благоустройства столицы готовит «Минскзеленстрой»?
За окном мороз и календарная зима, а на окраине столицы царит настоящая весна. В Минском парниково-тепличном комбинате срезают первый цветочный урожай. Желтые, нежно-розовые, белые и фиолетовые – правда, бутоны на цветках только появляются, но по словам цветоводов к 14 февраля мужчины смогут порадовать своих любимых пышными букетами.
Ко Дню всех влюбленных тепличный комбинат подготовил 12 тысяч тюльпанов. Чтобы из луковицы появился цветок, требуется около двух месяцев, поэтому подготовка к праздникам здесь началась еще до нового года. К марту в теплицах распустятся еще около 210 тысяч тюльпанов.
Порадовать своих любимых мужчины смогут и букетами из роз. Их в Минском парниково-тепличном комбинате растят круглый год. В день собирают около 5 тысяч цветков. Готовятся здесь и к летнему сезону. Бегонии, сурфинии, розы, петуньи, виолы – 2024 году улицы Минска раскрасят более 1,5 миллионов цветов.
Арина Верховская, корреспондент:
Это первые ростки пеларгонии.
Арина Верховская:
Сейчас они совсем маленькие – всего два сантиметра. Но за несколько месяцев они подрастут и уже в мае украсят улицы нашей столицы.
Все чаще ландшафтные дизайнеры отдают предпочтение саженцам красиво цветущих многолетников. Весной таких планируют высадить около 10 тысяч. Кроме того, столичные улицы украсят порядка 15 тысяч роз. Радовать минчан цветочные композиции будут вплоть до ноября. Осенью город раскрасят композиции из хризантем.
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