Вкус детства – в чём секрет белорусских глазированных сырков?

Продукция белорусских молокоперерабатывающих предприятий известна далеко за пределами нашей страны. Уровень самообеспечения Беларуси по молоку 267 % – это значит, что мы не только с лихвой покрываем потребности внутреннего рынка, но и достаточно много продаем на экспорт. Ассортимент молочной промышленности – более 1 800 наименований, причем количество, конечно же, не снижает качество. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Чеканова, старший преподаватель кафедры технологии молока и молочных продуктов Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:

Они, вообще, вырабатываются по рецептуре. То есть для производства глазированных сырков уже используется готовая молочная продукция. Творог как основа и другие различные компоненты – это уже на усмотрение всех производителей самих. На предприятии есть фаршемешалки, например, куда по рецептуре в нужном количестве все компоненты закидываются, это перемешивается. Затем таким пневмонасосом они выдуваются уже определенной формочки, покрываются глазурью и направляются в специальную камеру с определенной температурой, где происходит отвердевание этой глазури сверху. На выходе уже выходит сырок, упаковывается готовый. То есть по сути сверхъестественно чего-то тяжелого в этом технологическом процессе нет. Просто очень важно здесь использовать качественное сырье, потому что это многокомпонентный продукт.

Читайте также:

Пять основных видов. Каким бывает мороженое?

«Легко усваивается организмом». Может ли мороженое быть полезным?

«Выбор огромный». Чем хороши белорусские детские смеси?