Аналитик БИСИ: лидер государства, опирающийся на сильную команду, становится ещё сильнее

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» аналитик БИСИ Екатерина Речиц. Юлия Бешанова, СТВ:

Последние месяцы самой важной и обсуждаемой темой стала подготовка Беларуси к шестому Всебелорусскому народному собранию. На пятом собрании все больше говорили о благосостоянии народа, в том числе это была наука, медицина, образование. Что на шестом, чего ждать? Это будет больше разговор об экономическом будущем страны? Или все-таки другие важные темы на ближайшую пятилетку будут подниматься? «Конечная цель шестого Всебелорусского собрания видится в определении образа будущего Беларуси»

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Шестое Всебелорусское народное собрание вообще нельзя ставить в один ряд со всеми собраниями, которые уже наблюдали. Это будет особое собрание, это будет эпохальное событие в истории белорусского государства и общества. С одной стороны, там действительно будут подведены итоги всего достигнутого даже не за пять лет, а за более чем четвертьвековую историю нашей страны. С другой стороны, будут определены ориентиры на будущее. Конечная цель шестого Всебелорусского собрания видится в определении образа будущего Беларуси. Мы должны на нем ответить на самый главный вопрос: куда мы идем? Такой образ будущего, который позволял бы и каждому гражданину, и всем социальным группам видеть свои перспективы на долгосрочное будущее. Депутат Жанна Чернявская: «Людей очень сильно волнует, будет ли дальнейшая поддержка государственных программ» Юлия Бешанова:

Президент еще поручил разработать новые механизмы, которые бы позволили в следующей пятилетке обеспечить более впечатляющий именно экономический рост. Что это за механизмы могут быть? Чего не достаточно в современной системе, которая сейчас работает в Беларуси? Весь общенациональный диалог, который сейчас идет, нельзя сводить только к диалоговым площадкам Екатерина Речиц:

Я бы еще хотела уточнить по таким промежуточным итогам диалога, потому что на данный момент идет еще до сих пор работа по выработке тех направлений, который будут заложены и использованы в следующие пять лет. Весь общенациональный диалог, который сейчас идет, нельзя ведь сводить только к диалоговым площадкам. Хотя самих диалоговых площадок, начиная с 9 сентября, уже по республике проведено более 410, привлекалось к участию более 15 тысяч человек. В дальнейшем к этой работе подключились также и общественные организации, политические партии. Параллельно проводилась работа на общественных приемных. Это процесс очень многомерный и с большим количеством участников, которые представляют различные социальные слои, группы. Поэтому то, что мы сейчас видим, это, можно сказать, новация, которая была внедрена в непростых политических условиях и в достаточно сжатые сроки. Мы видим, что этот опыт позволяет создать основу для развития социальной коммуникации по любым вопросам, как экономическим, так и общественно-политическим. В рамках диалоговых площадок, которые уже проведены, мы видим, что есть константы, которые для белорусов считаются базовыми установками. Юлия Бешанова:

Что в общем плане, эти константы? «Белорусы видят однозначно сильное государство с разделением властей в классическом понимании» Екатерина Речиц:

Это не только к экономике сводится, хотя экономике очень много внимания было уделено. Как константы во внешней политике белорусы однозначно видят сохранение суверенитета, территориальной целостности, независимости Беларуси при дружественных отношениях с Россией и другими членами ОДКБ и ЕАЭС. Если говорить о внутриполитическом контуре, все равно белорусы видят однозначно сильное государство с разделением властей в классическом понимании, независимо от того, что постоянно поднимается вопрос о перераспределении полномочий. Это сильное государство, которое сохранит роль регулятора в социальной сфере, которое будет обеспечивать социальные гарантии трудящимся, которое будет поддерживать социально уязвимые слои населения, будет давать перспективы развития для молодежи и так далее.

Юлия Бешанова:

По поводу перераспределения властей. Очень много говорится о том, что часть полномочий нужно отдать на места. Достаточно ли сейчас полномочий в регионах? Екатерина Речиц:

На местном уровне граждане видят большую автономию в плане бюджетной и налоговой политики, и возможности руководителей областей, районов, городов более инициативно, самостоятельно решать вопросы привлечения инвестиций и распоряжения ими. Это есть, но в более широком смысле перераспределение полномочий не упирается в местные власти, оно связано с вопросами о перераспределении полномочий между ветвями власти. Прежде всего это вопрос перераспределения полномочий от главы государства парламенту и правительству. Здесь очень важно понимать проблему правильно. Речь не идет об отделении, по сути, полномочий. Юлия Бешанова:

И ослабления государственного. Екатерина Речиц:

Да, речь идет наоборот о наделении полномочиями других государственных органов и должностных лиц теми полномочиями, которыми пока они еще не обладают. И прежде чем эти государственные органы, должностные лица этими, условно говоря, новыми полномочиями будут наделены, очень важно проработать вопрос реальности выполнения этих полномочий в бесперебойном режиме. Поэтому на сегодня в первую очередь вопрос не отделения, а вопрос наделения полномочиями. Надо понимать, что в таком случае государственная власть, президентская, управленческая вертикаль в целом ни в коем случае не будет ослаблена, она наоборот будет укреплена, потому что лидер государства, опирающийся на сильную команду, естественно, становится еще сильнее. Если будут какие-то такие более мелкие вопросы отданы, в том числе по кадровым назначениям, переданы другим должностным лицам, перед главой государства открывается больший спектр возможностей для выработки стратегии развития государства. Юлия Бешанова:

Если говорить, что наука – двигатель прогресса, в том числе, и экономического, я так понимаю, что и наукоемкие сферы должны развиваться, искать новые ниши, где мы можем развиваться. Не только сохранять и приумножать то же сельское хозяйство, машиностроение, в чем мы традиционно сильны, но и искать какие-то новые ниши. В чем здесь есть перспективы для Беларуси? Инициатива должна исходить как от государства, так и от конкретных предприятий и даже граждан

Екатерина Речиц:

Специфика будущей программы социально-экономического развития в том, что она находится на платформе, сочетающей в себе уже устоявшиеся, оправдавшиеся консервативные подходы с внимательным, осторожным внедрением либеральных мер. Это касается прежде всего реализации цели ускоренного, опережающего развития. В данном случае делается акцент на стимулировании инициативы на всех уровнях, повышении эффективности принятия экономических решений управленческой вертикалью, в том числе на уровне отдельных предприятий, на местах. Юлия Бешанова:

То есть директор не должен сидеть и ждать, пока сверху пустят команду. Екатерина Речиц:

Да, инициатива должна исходить как от государства, так и от конкретных предприятий и даже граждан, что касается индивидуальных предпринимателей, каких-то форм самозанятости и так далее. Повсеместная инициатива на всех уровнях. Либеральные касаются вообще признания нормой того, что в условиях, когда бизнес ищет новые точки роста, риск является достаточно приемлемым методом ведения бизнеса. Поэтому много новых моделей будут вводиться. Надо понимать, что они будут сочетаться с теми устоявшимися, консервативными подходами, которые сейчас у нас действуют и оправдали себя. Главный посыл этой программы в том, что это созидание в экономическом плане, движение вперед, опережающий рост в ускоренном режиме должен быть только в той мере, в которой он соответствует интересам белорусского общества и каждого отдельно взятого гражданина. Главная цель – созидать, не разрушая уже достигнутого, а только приумножая его. Юлия Бешанова:

Всебелорусское народное собрание – это такое исключительно белорусское ноу-хау. Мы разговаривали с историками о том, что оно уходит корнями в глубокую старину. Как сейчас к этому относятся люди, готовы ли принимать участие, ехать? До летне-осенних событий белорусы были достаточно аполитичны, каждый занимался больше своими делами, а сейчас такое время, когда проснулись. Вместе с тем Президент сказал, что это должен быть абсолютно полный срез всего белорусского общества. «Мы пришли к новому этапу своей национальной идентичности»

Екатерина Речиц:

Действительно, Всебелорусское народное собрание уже имеет свои собственные традиции, оно оправдывает свое предназначение как высшая форма демократии. Это особый представительный орган. Сегодня, поскольку белорусское общество созрело, это уже не то общество, которое было 25 лет назад и больше. Мы пришли к новому этапу своей национальной идентичности, мы пришли уже к кристаллизации ценностей, того же суверенитета, территориальной целостности, независимости страны и так далее. По целому спектру вопросов мы можем говорить о том, что белорусское общество уже оформилось как самостоятельная нация, как белорусский народ. В связи с этим мы уже имеем полное моральное право и полные основания перейти на более совершенный уровень учета интересов общества и принятия решений по важным направлениями развития страны. Юлия Бешанова:

Например, какой это может быть уровень? Екатерина Речиц:

Например, Всебелорусское собрание может быть вполне конституционным органом. Юлия Бешанова:

Что это значит? Мы слышали, что идея прозвучала, но что это значит? У нас есть парламент, Президент, разделение ветвей власти. Что за орган такой появится? Во Всебелорусское народное собрание целесообразно передать полномочия, которые будут частично отделены от главы государства Екатерина Речиц:

Конституционный орган – значит, что Всебелорусское народное собрание будет напрямую упоминаться в Конституции Республики Беларусь, причем не просто называться – перечисляться. Это будет отдельный правовой государственный институт, за которым могли бы быть закреплены конкретные полномочия. В Конституции, на мой взгляд, может быть посвящен целый раздел, где бы эти полномочия были определены. Естественно, речь идет не о подмене ни в коем случае каких-то других государственных органов, во Всебелорусское народное собрание целесообразно передать те полномочия, которые возможно будут частично отделены от главы государства в следующем варианте Конституции и которые на сегодня как бы «вызрели» с учетом нынешней геополитической и внутриполитической ситуации.