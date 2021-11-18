Польша пригрозила Беларуси закрыть железнодорожный пункт пропуска в «Кузнице»

Новости Польши. Польша не оставляет попыток еще больше усугубить обстановку на границе. В адрес Беларуси выдвинули ультиматум полностью закрыть железнодорожный пункт пропуска в «Кузнице», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает МВД сопредельного государства, польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием беженцев вблизи пограничного перехода Кузница к воскресенью, 21 ноября.

Ольга Шерснева, СТВ:

Видимо, пшеки окончательно теряют над собой контроль или ослепли, если не в состоянии проанализировать очевидное. Разным Дудам и Моравецким напомним, это на территорию Беларуси со стороны поляков полетели гранаты. А не наоборот.