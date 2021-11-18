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Польша пригрозила Беларуси закрыть железнодорожный пункт пропуска в «Кузнице»

18 ноября 2021 18:37
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Новости Польши. Польша не оставляет попыток еще больше усугубить обстановку на границе. В адрес Беларуси выдвинули ультиматум полностью закрыть железнодорожный пункт пропуска в «Кузнице», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польша пригрозила Беларуси закрыть железнодорожный пункт пропуска в «Кузнице»-1

Как сообщает МВД сопредельного государства, польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием беженцев вблизи пограничного перехода Кузница к воскресенью, 21 ноября.  

Ольга Шерснева, СТВ:  
Видимо, пшеки окончательно теряют над собой контроль или ослепли, если не в состоянии проанализировать очевидное. Разным Дудам и Моравецким напомним, это на территорию Беларуси со стороны поляков полетели гранаты. А не наоборот.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Матеуш Моравецкий # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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