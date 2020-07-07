Аналитик БИСИ: «Ни одна революция не совершается без хорошей информационной подготовки»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Ни одна революция – «цветная», классовая революция – она не совершается без хорошей информационной подготовки. И вот как раз внешнее воздействие, внешние источники, которые начинают входить в наше информационное поле и искажать его – вот это опасность. Потому что они работают не здесь и сейчас, не сегодня на завтра, они работают долго уже.

Некоторые источники начали работать с 2017 года, для того чтобы выразиться активно в 2019-2020 году. То есть цели и задачи, которые понимают и ставятся именно под какой-то избирательный период, они формируются заранее, подбираются люди, подбираются журналисты, менеджеры, которые начинают методично разрушать наше информационное поле.

Самое главное, у нас нет законодательства, которое бы запрещало или каким-то образом наказывало тех, кто вторгается в наше информационное поле. Если к нам войдут чужеродные войска, мы же это воспримем как агрессию. А когда в наше информационное поле входят инородные какие-то источники, это сейчас никак не наказывается.