Алексей Авдонин: «Цветную революцию» надо воспринимать, как бизнес-проект»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

«Цветную революцию» надо воспринимать, как бизнес-проект. То есть это есть заказчики, есть исполнители. Заказчик преследует свои, сугубо коммерческие цели. А коммерческая цель одна – помните, хорошая фраза: «Очень хорошо можно заработать на становлении государства, ещё больше можно заработать на разрушении».

Так вот именно эта «цветная революция», как бизнес-проект, она ориентирована на то, что заказчик получает возможность делёжки всех активов этого, условно, предприятия – государства.

И после того, когда к власти приходят нужные, управляемые люди, и после этого идёт, естественно – кому-то заводы отходят, кому-то земля отходит и так далее.