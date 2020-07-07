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Откуда лишние суммы в жировках и как решить конфликт между соседями? Почти 20 звонков поступило Михаилу Русому

07 июля 2020 10:17
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Новости Беларуси. Как решить затянувшийся на несколько лет дачный конфликт между соседями? Возможно ли вести ИП после смерти мужа и как появляются лишние суммы в жировках?  

Откуда лишние суммы в жировках и как решить конфликт между соседями? Почти 20 звонков поступило Михаилу Русому-1

Около 20 вопросов от белорусов поступило на прямую телефонную линию в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращения 7 июля принимал Михаил Русый – председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению. Звонили со всех регионов страны.   

Какие-то вопросы удается решить сразу. Другие требуют более детального изучения. 

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси:   
У нас выстроена система контроля, особенно с выездом на места. Посмотреть, что, как. Ну я скажу, что подтягиваются все службы. Это один вопрос. А второй  это своего рода и учеба. Для нас учеба практика применения закона. Правильно или неправильно применяется. Потому что можно принять закон, а на месте его несколько по-другому трактуют. 

В Совет Республики только с начала года от белорусов поступило более 500 обращений. Такая практика общения с белорусами позволяет сенаторам не просто понимать, что волнует людей в регионах. Зачастую проблемы обычных людей становятся поводом пересмотреть законодательство. 

# Прием граждан # общество # Михаил Русый # Фотофакт

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