Откуда лишние суммы в жировках и как решить конфликт между соседями? Почти 20 звонков поступило Михаилу Русому

Новости Беларуси. Как решить затянувшийся на несколько лет дачный конфликт между соседями? Возможно ли вести ИП после смерти мужа и как появляются лишние суммы в жировках?

Около 20 вопросов от белорусов поступило на прямую телефонную линию в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращения 7 июля принимал Михаил Русый – председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению. Звонили со всех регионов страны.

Какие-то вопросы удается решить сразу. Другие требуют более детального изучения.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас выстроена система контроля, особенно с выездом на места. Посмотреть, что, как. Ну я скажу, что подтягиваются все службы. Это один вопрос. А второй – это своего рода и учеба. Для нас учеба – практика применения закона. Правильно или неправильно применяется. Потому что можно принять закон, а на месте его несколько по-другому трактуют.

В Совет Республики только с начала года от белорусов поступило более 500 обращений. Такая практика общения с белорусами позволяет сенаторам не просто понимать, что волнует людей в регионах. Зачастую проблемы обычных людей становятся поводом пересмотреть законодательство.