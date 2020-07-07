Встреча Александра Лукашенко с активом Минска. Какие темы в повестке?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко проводит встречу с активом Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор в административном комплексе на проспекте Победителей длится уже несколько часов. Среди приглашенных – представители власти, руководители предприятий и организаций – всего почти тысяча человек.

Аналогичные встречи Александр Лукашенко уже проводил с активами Брестской, Гродненской, Минской и Могилёвской областей. Президент отметил, что сейчас перед нами глобально стоят непростые задачи, решить которые можно только путем совершенствования той системы, которая у нас выстроена, не ломая ее кардинально.

Что касается конкретно Минска, один из приоритетов здесь, по мнению Президента, не допустить перенаселения столицы. Для этого важно развивать города-спутники, а сам Минск нельзя превращать в город, где живёт вся страна. Глава государства отметил, что белорусская столица сегодня – визитная карточка страны, политический, научный и культурный центр государства.