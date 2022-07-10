Так ли важна дисциплина на местах и что для успеха страны должен сделать каждый белорус? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему лозунг, озвученный еще в середине прошлого века, зазвучал по-новому, так ли важна исполнительская дисциплина на местах и что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус?
Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему лозунг, озвученный еще в середине прошлого века, зазвучал по-новому, так ли важна исполнительская дисциплина на местах и что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус?
Философская дискуссия на вполне практический вопрос – ответ, как всегда, за топовыми экспертами. Уже завтра, 11 июля, в вечерний прайм-тайм – единственное белорусское ток-шоу в прямом эфире.
Смотрите «По существу» в понедельник в 18:30.