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Так ли важна дисциплина на местах и что для успеха страны должен сделать каждый белорус? Анонс ток-шоу «По существу»

10 июля 2022 14:29
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Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему лозунг, озвученный еще в середине прошлого века, зазвучал по-новому, так ли важна исполнительская дисциплина на местах и что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус?

Так ли важна дисциплина на местах и что для успеха страны должен сделать каждый белорус? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Философская дискуссия на вполне практический вопрос – ответ, как всегда, за топовыми экспертами. Уже завтра, 11 июля, в вечерний прайм-тайм – единственное белорусское ток-шоу в прямом эфире.

Смотрите «По существу» в понедельник в 18:30.

# Государственная политика # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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