«Постепенно накапливаются болезни». Почему после урожая картошки земле лучше дать отдохнуть?

Новости Беларуси. Продукты с приставкой «эко» разлетаются как горячие пирожки, хотя и стоят немало по сравнению с обычными. Но за здоровье люди готовы платить. Это факт, который стал основой для бизнеса. Пока в Беларуси экопродукты не растут в промышленных масштабах, а только в частных подворьях. Но спрос на них точно есть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подробности в материале Юлии Мычки.

В нашей стране органическое земледелие пока находится на начальном этапе своего развития. Использовать его в больших масштабах сложно. Освоить эту нишу на рынке пытается малый бизнес, чтобы следующие поколения знали об этом больше, вопросы органического сельского хозяйства внедряют в учебный процесс. Например, кафедра биологии Могилевского государственного университета активно продвигает эту идею среди студентов.

Валерий Ермоленко, заведующий агробиостанцией Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

В целом органическое земледелие – это тренд последних, наверное, 15 лет в мире вообще. Поэтому мы тоже не могли это упустить. Мы сделали такую модель органического земледелия, на которой показываем принципы, что как работает. Каждая грядка – это у нас отдельная культура, и мы на этом примере показываем севооборот. Например, картошка в этом году растет на этом участке, потом она перепрыгнет туда. Если мы картошку будем сажать на одном и том же участке каждый год, то постепенно накапливаются болезни картофеля. Картошка у нас тут посажена по особой системе – без посадки в почву. Она просто разложена на рыхлую почву и усыпана сеном.

– То есть вы ее не углубляли?

– Совершенно верно.

А вот и реальный пример, как это работает. Эти домики стали пристанищем для нужных насекомых. Некоторые из соломинок уже запаяны, там бережно спрятано потомство, значит, хороших помощников на огороде будет больше.

Дарья Пабоко, студентка Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Здесь у нас заселяются насекомые, которые могут опылять растения и поедать насекомых, которые вредят плодородию и огородам.

На студенческом огороде мы тоже нашли червятник. Сделан он по-другому, но тоже работает.

Валерий Ермоленко:

Вкопана туда труба, туда мы поместили червей, корм, все было сделано летом. Они там размножаются, если хотят, выходят из трубы погулять, потом опять туда залазят. Потому что мы постоянно подкидываем в трубу еду. Это место прикормлено, они знают, что тут можно вкусно поесть.